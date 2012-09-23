واقعه جمعه خونین سال 57 فیلم مستند شد

سید رضا رضوی با اعلام این خبر در توضیح محتوای این مستند تاریخی به خبرنگار مهر، گفت: "ثانیه های سربی" اولین تجربه بلند من در حوزه سینمای مستند است.

وی در ادامه افزود: در واقع این فیلم یک "داکودرام" اجتماعی با موضوعی بکر، جذاب و ساختاری متفاوت است که برای اولین بار از زاویه ای جدید و با ساختاری تجربی به واقعه تاریخی هفده شهریور سال 57 می پردازد.

این مستندساز در ادامه افزود: از پس تحقیق و پژوهش بسیار و جزیی نگرانه و کنجکاوانه از دل واقعه ای عظیم به جزئیاتی از این واقعه در قالب خاطرات یک مستند ساز قدیمی و یک آپاراتچی قدیمی سینما رسیدم و این موضع را به درامی جذاب و سینمایی تبدلی کردم درامی که مخاطب را به خوبی تا به انتها با خود می برد.

وی در اداه با تاکید بر این نکته که این فیلم مستند توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است به کم و کیف تولید "ثانیه های سربی" اشاره کرد و گفت: این فیلم پس از دو سال به پایان رسید و مدت زمان نمایش آن هفتاد دقیقه است. تمام مراحل تحقیق و نگارش این فیلم علاوه بر کارگردانی به عهده خودم بود و تدوین این فیلم توسط علی محمد قاسمی انجام شد.

فیلم مستند "ثانیه های سربی" توسط محمدرضا جهان پناه و آرش خزائی تصویر برداری شده است . نخستین نمایش بین المللی این فیلم در آبان ماه در بخش مسابقه و پانوراما در بزرگترین فستیوال فیلم های مستند جهان در شهر آمستردام هلند خواهد بود.

لازم به ذکر است رضوی پیش از این نیز 30 فیلم کوتاه نیمه بلند مستند و داستانی ساخته است که تعدادی از آنها در بیش از شصت فستیوال خارجی حضور چشمگیری داشته اند و موفق به کسب جوایزی نیز شده اند.رضوی هم اکنون پروانه ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود را به نام "لحظه" گرفته و در حال کار بر روی فیلمنامه آن است.

