نصیریان: بازی در "شکارچی شنبه" دلی بود نه برای دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برنامه‌های رمضانی سیما با حضور معاون سیما، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، معاون اول قوه قضائیه، مدیران شبکه‌های سیما، برنامه سازان و تنی چند از اصحاب رسانه در تالار مولانا مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

حسن گروسی دبیر شورای معارف سیما در ابتدای مراسم با اعلام انزجار از عوامل پشت صحنه و روی صحنه توهین به پیامبر (ص) این امر را باعث سرنگونی سلاطین ظالم در سراسر عالم خواند و به ارائه گزارشی از عملکرد تلویزیون در عرصه برنامه‌های رمضانی پرداخت.

وی همچنین از تأسیس یکی از بزرگترین و جامع‌ترین پایگاه‌های اطلاع رسانی در خصوص نبی مکرم اسلام (ص) به نشانی www.rasolollah.ir توسط شورای معارف سیما خبر داد.

در ادامه علی امینی نابغه قرآنی 10 ساله روی سن آمد و با تبریک دهه کرامت و تسلیت به مناسبت توهین به پیامبر (ص) گفت: حداقل یک رکن هر سوره مربوط به رسول خدا (ص) است. همین موضوع نشانگر اهمیت والای این شخصیت اسلامی است.

ماجرای دوستی شهید 13 ساله با حضرت آقا

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ 13 ساله‌های بسیاری بودند که در جبهه‌ها حضور داشتند. در این میان نوجوانی در این سن و سال با نام مرحمت از اردبیل به تهران آمد تا با حضرت آقا که آن زمان رئیس جمهوری بودند دیدار کند.

زمانی که او ایشان را پیدا کرد، محفاظ‌ها دور و برشان را گرفته بودند و اجازه نمی‌دادند کسی جلو بیاید. تا اینکه آقا خودشان متوجه مرحمت شدند و جلو رفتند و با او صحبت کردند. با این حال آن نوجوان فارسی نمی‌فهمید و به آذری جواب می‌داد. این شد که آقا با او به ترکی حرف زدند.

امینی ادامه این خاطره را اینطور تعریف کرد: مرحمت از آقا خواست به روحانیان بگویند دیگر روضه حضرت قاسم را تعریف نکنند. چون او 13 ساله بوده که با کسب اجازه از امام حسین (ع) به میدان کارزار می‌رود و شهید می‌شود. اما فرمانده سپاه اردبیل به من می‌گوید هیچ 13 ساله‌ای اجازه ورود به جبهه را ندارد.

آقا از او پرسیدند "مگه تو درس و مدرسه نداری؟" مرحمت ناراحت شد و همان وقت ایشان سفارش کردند که به فرمانده سپاه اردبیل بگویید این نوجوان از دوستان ما است و کارش را راه بیندازید. اینطور شد که مرحمت به جبهه رفت و پس از یک سال در عملیات بدر به شهادت رسید.

ایران بدون اسلام شمشیر کند است

این نابغه جهان اسلام با اشاره به جنگ فرهنگی که امروز در جریان است، یادآور شد: دشمن تلاش می‌کند تا دینمان را از دستمان دربیاورد. اما باید توجه داشته باشیم که ایران به اسلام زنده است و بدون آن چون شمشیری است که برندگی ندارد. در واقع هر کشوری بدون اسلام بازنده خواهد بود اگرچه از قدرت نظامی بالایی برخوردار باشد.



در ادامه حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه در سخنانی گفت: برگردان برخی واژگان به کلمه دیگر، ممکن است همه معانی آن را پوشش ندهد. یکی از این واژه‌ها کرامت است و ما نمی‌دانیم در ترجمه‌اش باید بگوییم بزرگی؟ بزرگواری؟ بخشش یا...؟

وی افزود: انسان کریم از بزرگی روحی برخوردار است و هرگز مغلوب هواهای نفس خود نمی‌شود. یکی از جلوه‌های هفته دفاع مقدس نیز ایثار جان است و کسی به مقام شهادت نمی‌رسد مگر اینکه به مقام کرامت رسیده باشد.

رسانه ملی جامعه را به مقام کرامت برساند

رئیسی تصریح کرد: رسانه ملی باید فکر، فرهنگ، روحیه اجتماعی و اخلاق را هدایت کند تا جامعه به مقام کرامت برسد. نه مغلوب هواهای درونی شود و نه مغلوب شیاطین برونی و از روحیه ایستادگی و مقاومت برخوردار باشد.

معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: در بسترهای مناسبی چون ماه رمضان و محرم می‌توان این اقدامات را به شکل بهتری انجام داد. چون زمینه بهتری برای پذیرش آن وجود دارد. پایداری و مقاومت و ایستادگی نیز در این عرصه بسیار مهم است.

وی با اشاره به امپراتوری بزرگ خبری، اطلاع رسانی و فیلمسازی در سطح دنیا، اظهار کرد: کسانی هستند که به دنبال ایجاد جاذبه‌های طبیعی هستند نه فطری. صدا و سیما در این زمینه باید بصیرت آفرینی جدی داشته باشد و نگاه‌ها در این زمینه معطوف به رسانه ملی است. در واقع صیانت از فکر و اخلاق از رسالت‌های جدی صدا و سیما است.

رئیسی با بیان اینکه در هیچ دینی آزادی بیان به معنای توهین به ادیان دیگر نیست، گفت: باید حرکت‌ها مخلصانه نمایش داده شود. چرا که حرکت‌های تصنعی برای مخاطب باورپذیر نیست. اما نمایش روشن بینانه موضوع دفاع مقدس می‌تواند تأثیر فراوانی داشته باشد.

معاون قوه قضائیه ایجاد و حفظ کارآمدی برای نظام را نیز یکی دیگر از رسالت‌های رسانه ملی برشمرد و اعلام کرد: صدا و سیما امروزه آنچه که در بیداری اسلامی اتفاق افتاده سهم مهمی داشته است.

پس از این نخستین بخش از برگزیدگان برنامه‌های رمضانی معرفی شدند و در ادامه معاون سیما به ارائه سخنانی پرداخت. وی همچنین از حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی خواست که برای سخنرانی روی سن بیاید.

رسانه ملی موثرترین وسیله بیان ارزش‌های دفاع مقدس وی نیز با تبریک دهه کرامت در سخنانی گفت: امام رضا (ع) کوشیدند به مردم بصیرت بدهند و از هر فرصتی برای آگاهی رساندن به مردم استفاده کنند. گلپایگانی افزود: خوشبختانه امروز نیز اگر دشمنان انقلاب و نظام اگر معترض ایران اسلامی شوند جوانان این مرز و بوم جواب دندان شکنی به آنها می‌دهند. تاریخ جنگ هویت ما است رئیس دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: نسل کنونی باید از ارزش‌ها و فداکاری‌های دفاع مقدس مطلع شوند و موثرترین وسیله برای بیان ارزش‌های دفاع مقدس رسانه ملی است. در واقع هرچه بتوانیم خاطره‌های جنگ را در رسانه بزرگ و فخیم ملی بین کنیم شایسته است. چرا که تاریخ جنگ هویت و شناسنامه ما است و باید روی آن سرمایه گذاری شود. معرفی دومین دور از برگزیدگان در ادامه این بخش انجام شد و طی آن بازیگر پیشکسوت علی نصیریان که برای فیلم "شکارچی شنبه" تجلیل شده بود، درباره دلایل پذیرفتن نقش در این فیلم اظهار کرد: ظاهر قضیه به نظر می‌رسد که این فیلم تبلیغاتی بوده در حالی که حضور من در آن کار دلم بوده است. بازی در "شکارچی شنبه" دلی بود

وی افزود: من حتی برای این فیلم زیر دستمزدی که باید را گرفتم. بنابراین این کار را به خاطر مسائل مادی نیز قبول نکردم. بلکه فقط پای دلم وسط بود. در واقع زمانی که قصه کار را خواندم چند چیز برای من جذاب بود. یکی از آنها فیلمنامه کار بود که بر اساس تحقیق و پژوهش نوشته شده بود، نه تبلیغات و شعار.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به مستند بودن فیلم، یادآور شد: هیچ نکته‌ای در این اثر واهی و خیالی و ساختگی نبود و حقیقت داشت. مثل افراطی‌گری و تعصب در ایدئولوژی که اکنون نیز در جهان می‌بینیم بر ضد اسلام فعالیت‌هایی انجام می‌شود و حتی آن دست کارها که مسلمانان علیه مسیحیت یا یهودیت انجام می‌دهند نیز افراطی گری است.

نصیریان از طرح موضوع صهیونیزم در این فیلم نام برد و ادامه داد: پیچیدگی‌های این نقش برایم جذابیت فراوانی داشت و دوست داشتم آن را بازی کنم. چرا که همواره بازیگر سکوی پرتاب می‌خواهد و نقش‌های اینگونه که دارای پیچیدگی‌های خاص است کار را برای بازیگر دلپذیر تر می‌کند.

وی در پایان کار بدون انگیزه را بی فایده دانست و به بُعد هنری و فکری آثار اشاره کرد.

حاشیه‌ها:

* زمانی که علی امینی با شیرین زبانی سخنانش را آغاز کرد، یراق بافان از او پرسید اجازه هست پایین سن برود؟! او پس از مدتی درخواست کرد صدا را تقویت کنند و پس از اینکه این اتفاق رخ داد، گفت: آهان! حالا خوب شد!

* خوشبو کردن دهان به ذکر صلوات در این برنامه رواج بسیاری یافت و علاوه بر مقاطع مختلفی که در آنها صلوات فرستاده می‌شد، یراق بافان شعر معروف سعدی با مطلع "ماه فرو ماند از جمال محمد" را نیز قرائت کرد. وقتی موعد دریافت جوایز از راه رسید، ابتدا حضار همچنان با ذکر صلوات برگزیدگان را تشویق می‌کردند و سرانجام وقتی حسن سلطانی مجری این بخش از برنامه اعلام کرد اشکالی ندارد دست بزنید، کف زدن حضار آغاز شد.

* تالار مولانای مرکز همایش‌های صدا و سیما در ابتدای امر سرشار از جمعیت بود اما به تدریج با تحویل جوایز بخش‌های مختلف، برگزیدگان تالار را ترک می‌کردند و در آخرین بخش از اهدای جوایز معدود افرادی در سالن باقی مانده بودند.

* در یکی از بخش‌های اهدای جوایز مجری برنامه "منظومه حُسْن" را "منظومه حَسَن" قرائت کرد.

* زمانی که علی نصیریان برای دریافت جایزه روی سن رفت، حجت الاسلام گلپایگانی از بازی ایشان در سریال "سربداران" تقدیر کرد.