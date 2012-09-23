باید در یک حرکت علمی و با حمایت مالی آثار شهدا روی اینترنت قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی «گنج جنگ» عصر روز شنبه یکم مهر در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی آلهاشم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ محمد بالادار جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی و دبیر شورای فرهنگ عمومی و محمدرضا اخضریان کاشانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی «نمایه» حضور داشتند.
در این برنامه حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی آلهاشم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش با طرح این سوال که «چرا ما معتقدیم و میگوییم در دفاع مقدس پیروز شدیم؟» گفت: باید به این شبهه از سوی بعضیها که میگویند وقتی قطعنامه 598 را پذیرفتهایم، دیگر چه پیروزی حاصل شده است؟ پاسخ دهیم.
وی افزود: دشمن و استکبار از پیروزی انقلاب اسلامی به شدت عصبانی بودند. اوایل توطئههای مختلفی از جمله ترورهای کور را برنامهریزی کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که از طریق تحمیل جنگ این نظام را از بین ببرند و مزدوری به نام صدام را جلو انداختند.
آل هاشم اضافه کرد: ما اگر ادعای پیروزی در جنگ داریم به سه دلیل است؛ اولین دلیل این است که دشمن به هدف اصلی خود در آغاز جنگ که از بین بردن نظام اسلامی بود، نرسید.
رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش با یادآوری چند اقدام تبلیغاتی صدام در آغاز جنگ، گفت: صدام وقتی مقاب دوربینها قرارداد 1975 الجزایر را پاره کرد و ادامه نشست خبری خود را به چند روز دیگر در تهران موکول کرد. او حتی برای استان خوزستان استاندار و برای همه شهرها و بخشهای این استان، شهردار و بخشدار انتخاب کرده بود. صدام اسم این استان و شهرهای آن را عوض کرده بود؛ خوزستان را «الاحواز»، خرمشهر را «محمّره» و آبادان را «عبّادان» مینامید.
وی اضافه کرد: دلیل دوم این است که آنها حداقل میخواستند خاک میهن عزیزمان را در استان حساس خوزستان را تصرف کنند ولی ما آنها را بیرون کردیم. دلیل سوم این است که هدف اصلی آنها جلوگیری از صدور فرهنگ انقلاب اسلامی به جهان بود، ولی امروز میبینیم که این انقلاب به جهان صادر شده و حرکتهای امروز در ساییه صدور انقلاب اسلامی رخ میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی آلهاشم همچنین با بیان اینکه همه ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم، گفت: رشادتها و خدمات این عزیزان باید به خوبی برای مردم معرفی شود و به قالبهای کلیشهای و میان سطحی آن محدود شود و اگر این اتفاق بیفتد، بیشترین و بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت.
آل هاشم یادآور شد: یکی از راههای ادای دین به شهدا و ایثارگران، معرفی این عزیزان به جامعه و کسانی است که آنها را به خوبی درک نکردهاند. اگر امروز جنگی نداریم، همچنان نیازمند فرهنگ دفاع مقدس هستیم چون این فرهنگ سدی محکم است که به هیچ وجه قابل تسخیر نیست. یکی از راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انتشار کتاب و نشریات مربوط به آن در فضای مجازی است.
رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش گفت: کتابها و خاطرات شهدا و رزمندگان باید با حمایت مالی و معنوی و با یک حرکت علمی، جمعآوری و روی این سایتها قرار گیرد؛ چرا که یکی از دغدغههای اصلی ما در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت، میزان تاثیرپذیری جوانان از فرهنگهای مهاجم است. باید به پرسشها و شبهات ذهنی جوانان پاسخ داد.
وی آمادگی سازمان متبوعش را برای هر گونه همکاری با این قبیل حرکتها اعلام کرد و گفت: در شرایطی که دشمن از طرق مختلف به دنبال اختلاف انداختن بین اقوام ایرانی، بین برادران اهل تشیع و اهل تسنن و دور کردن جوانان ما از معنویت است، باید کارهایی از این دست (راهاندازی پایگاه تحلیلی - پژوهشی گنج جنگ) را به فال نیک گرفت.
در این برنامه همچنین امیر سرتیپ محمد بالادار در سخنان کوتاهی اقتدار یک کشور را منوط به اقتدار در 5 حوزه سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و فرهنگی دانست و گفت: ما در همه اینها پیشتاز و الگو و نمونه هستیم.
وی همچنین با تقدیر از تلاشهای موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی نمایه در معرفی ارزشهای دفاع مقدس، خواستار راهاندازی دو پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی دیگر با موضوعات مهر محمدی و مهر علی شد.
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