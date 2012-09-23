ایران بازیگر اصلی منطقه است/ ارتباط با تهران را بسیار مهم می دانم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد مرسی شب گذشته در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشت: ارتباط با ایران برای مصر در شرایط فعلی و در راستای پایان بخشیدن به خشونت و کشتار در سوریه بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: ایران بازیگر اصلی منطقه است که می تواند در حل بحران سوریه نقش فعال و حمایت آمیزی داشته باشد.

رئیس جمهور مصر با بیان این مطلب افزود دوستی ایران با سوریه و رابطه مستحکم آن با دمشق عامل موثر بودن تهران در حل بحران سوریه است.

محمد مرسی در ادامه گفت: من حضور ایران در کمیته چهارجانبه برای حل بحران سوریه را یک مشکل نمی دانم، بلکه بالعکس بخشی از حل بحران سوریه محسوب می شود.

وی در عین حال تصریح کرد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مسئولان بلندپایه سه کشور عضو کمیته چهارجانبه در نیویورک دیدار خواهد کرد.