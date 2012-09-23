افروغ: جوانفکر به جای شکایت پاسخ مطبوعاتی دهد/قوه قضائیه برخورد ناعادلانه نداشته باشد

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به محکومیت مدیر مسوول سایت خبری تحلیلی فردا با شکایت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور و مدیر عامل ایرنا و موسسه مطبوعاتی ایران گفت: باید از مقامات قضایی این سوال پرسیده شود که چرا ما شاهد یکی از ابتدائی ترین اصول حقوقی و قضایی یعنی یکسان بودن همه در برابر قانون نیستیم.



وی با اشاره به محکومیت جوانفکر توسط دادگاه به یکسال حبس تعزیری گفت: با توجه به شرایط موجود و با وجود تمام قید و بندها و موانع موجود و جایگاه حقیقی و حقوقی افراد یکسال حبس تعذیری برای جوانفکر صادر شد؛ اما این حکم تا کنون اجرا نشده است اما بدلیل انتشار یک متن ساده توسط یک سایت خبری که اهمیتی هم ندارد حکم بریده می شود.



افروغ با بیان اینکه افزایش سعه صدر مسوولان و صاحبان قدرت در برابر تخریب ها و تخطئه ها سعه صدر و تبدیل تهدید ها به فرصت همیشه شعار ما بوده است، افزود: جوانفکر می توانست از طریق روزنامه اش از خود دفاع کند و این مسئله را زیر سوال ببرد.



نماینده مردم تهران در مجلس هفتم با بیان اینکه در نوع برخوردی که با صاحبان قلم صورت می گیرد، رفتار منصفانه قوه قضاییه و میزان سعه صدر مسوولان محک زده می شود، تاکید کرد: بررسی جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشد و در پرونده مذبور نیز در مرحله نهائی دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود.



این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: حکم 91 روز حبس تعزیری برای مدیر مسوول فردا بیانگر میزان سعه صدر کسانی است که دم از آزادی بیان می زنند.



وی با بیان اینکه امروز در جامعه تابوی زندان شکسته شده است در توصیه ای خطاب به مدیر مسوول سایت فردا ، گفت: باید نوروزی این حکم را ولو اینکه ناعادلانه و غیر منصفانه باشد بپذیرد و هیچ شکایتی نکند و به زندان برود.



افروغ خاطرنشان کرد: غیرمنصفانه و ناعادلانه برخورد کردن نسبت به جرم یکسان توسط قوه قضاییه درست نیست، بنابراین در چنین شرایطی نباید مدیر مسوول سایت فردا موضعی بگیرد که بوی عجز از آن به مشام برسد.

