ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، درخصوص تصمیم مشترک دولت و مجلس مبنی بر توزیع ارز با قیمت 2 درصد کمتر از نرخ ارز در بازارآزاد برای افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند، اظهار داشت: به دلیل اینکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد، با این موضوع مخالف هستم.

وی تصریح کرد: درحقیقت تخصیص ارز2 درصد زیرقیمت بازار آزاد به گروهی از افراد به معنای همان تورم، دلالی و سفته بازی است.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیستم تخصیص ارز باید فقط از طریق بانک مرکزی انجام شود، گفت: براین اساس، ارز با نرخ مرجع باید به صورت سهمیه ای در اختیار مردم قرار گیرد تا اقشار آسیب پذیر بتوانند کالاهای اساسی خود را نسبت به سهمیه دریافت کنند.



وی با بیان اینکه کالاهای اساسی باید با همان نرخ ارز مرجع وارد کشور شوند، گفت: همچنین باید ارز با قیمتی ثابت حداقل یکساله به واردات کالاهای واسطه ای، تکنولوژی و خدماتی با استفاده از سامانه رهگیری اختصاص یابد تا بتوان ثبات اقتصادی را در کشور ایجاد کرد و تولیدکننده ها را در سال تولید ملی از سردرگکی نجات داد.



فتحی پور تصریح کرد: دولت باید به تعهدات خود در قبال افرادی که تا پیش از سوم مردادماه سال جاری (زمان اولویت بندی ارز) ال.سی باز کرده اند، عمل کند.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار ارز بازار رقابتی نیست و بانک مرکزی عرضه کننده اصلی ارز محسوب می شود و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را نیز بنگاهها و دستگاههای دولتی دارند، گفت: براین اساس، نقش دولت در تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز تعیین کننده است.



وی با اشاره به اینکه در سالهای 89 و 90 به استناد گزارشهای مالی دولت، مشکل کمبود دارایی ارزی نداشته ایم به طوریکه ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی و غیرنفتی دراین سالها به طور کامل تحقق پیدا کرده است، گفت: عدم ثبات در بازار ارز ناشی از عملکرد ضعیف مسئولان بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.



به گفته نماینده مردم کلیبر(استان آذربایجان شرقی) در مجلس براساس عملکرد مسئولان بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 88 معادل 23.9 درصد، درسال 89 معادل 25.2 درصد و در 6 ماهه نخست سال 90 هرماه نسبت به به ماه مشابه سال قبل بیش از 20 درصد افزایش داشته است.



وی ادامه داد: درشرایط کنونی و با تشدید محدودیت‌های ارزی نیاز به تشکیل و فعال سازی فوری کمیته تخصیص ارز و استفاده بهینه از ظرفیتهای ارزی کشور و همچنین حذف نیازهای غیرضروری ارزی داریم.



فتحی پور با اشاره به اینکه باید کمیته تخصیص ارز در بانک مرکزی تشکیل شود و دبیرخانه آنهم در بانک مرکزی مستقر باشد، گفت: همچنین باید مسئولان این بانک برای ارز بودجه ای بنویسند و در آن به کالاهایی که باید ارز تعلق گیرد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از تصویب کمیته مذکور، ارز با قیمت ثابت از زمان تخصیص تا زمان ترخیص به وسیله سامانه رهگیری تخصیص داده شود.



وی اضافه کرد: همچنین مسئولان ذیربط باید با متخلفان هم برابر قانون برخورد کنند تا از سوء استفاده برخی از سوداگران در بازار ارز جلوگیری شود.