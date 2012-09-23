حمایت همه جانبه وزارت صنعت از طرح جدید عرضه ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: در طرح جدید فروش ارز توسط بانک مرکزی لازم بود صادرکنندگان عمده پتروشیمی و نفت مراحل مختلفی از جمله تعیین اولویت ، مشخص بودن محل دریافت ارز و نحوه پرداخت ریالی را طی کنند که تمامی این مراحل در یک مکان فیزیکی و پنجره ای واحد شکل گرفت.

وی افزود: پیش بینی زمان بر بودن مراحل اجرای طرح جدید عرضه ارز باعث شد تا تمام اقدامات مورد نیاز دراین فرایند را در یک مکان فیزیکی به انجام برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به بیانی دیگر، در همان مکانی (یکی از ساختمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت ) که پیش از این ثبت سفارش انجام می شد، طبقه‌ای را به عملیات مبادله ارز به شکل و شیوه جدید توسط بانک مرکزی اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: دراین مکان همه دست اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک‌های عامل و حتی دستگاههایی که قصد عرضه ارز را دارند، برای ارایه خدمات متمرکز و مستقر هستند.

غضنفری تصریح کرد: در شیوه جدید متقاضیان دارای اولویت بالاتر توسط بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این افراد به مکان پیش بینی شده مراجعه می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متقاضی برطبق این برنامه ریزی می تواند در کمترین زمان ممکن فرایند کار خود را دنبال کند و در صورتی که مشمول دریافت ارز به شیوه جدید باشد منابع ریالی لازم را پرداخت می کند، تصریح کرد: این فرد ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و در محل مورد نیاز خود مصرف می کند.

غضنفری در ادامه گفت: اختصاص مکانی خاص( محل کنونی ثبت سفارش ) با موافقت بانک مرکزی از جمله اقدامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت در همراهی با ایجاد مرکز مبادله ارزی است.

وی این توضیح را نیز داد که دو مرحله از طرح جدید عرضه ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نخست آنکه در مرحله ای که ثبت سفارش انجام می شود اولویت گذاری صورت می گیرد و در مرحله پایانی نیز که کالا وارد بازار می‌شود، باید طبق ارزی که کالا براساس آن خریداری می شود کالا در سطح بازار توزیع گردد و درصورتی که نیازمند قیمت گذاری و یا کنترل باشد باز هم آن را انجام دهد.

غضنفری با یادآوری این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای فعال کارگروه برای نهایی کردن تخصیص ارز جهت تبادل و واردات کالا است ، افزود: تمام تلاش ما براین است تا وظایف خود را در چارچوب اختیارات خود انجام دهیم چرا که مسئول طرح بانک مرکزی است و همکاران دراین بانک وظایف خود را به خوبی انجام می دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : قاعدتا پرسش های زیادی وجود دارد که خوشبختانه هم کارگروه تخصصی (نمایندگان دستگاه ها ) و هم کارگروه وزرا فعال هستند به نحوی که برخی سوالات در کارگروه تخصصی پاسخ خودرا می گیرد و برخی سوالات نیز که نیازمند تصویب وزرا باشد به کارگروه اصلی ارجاع شده و در آنجا مسائل حل می شود.

غضنفری افزود: انتظار ما این است که همه کمک کنند تا این طرح با موفقیت به پیش رود، زیرا طرحی است که با مطالعه انتخاب شده و نیازمندی ها و الزامات آن در نظر گرفته شده، این طرح به اینکه صادر کنندگان بخش خصوصی نیز به تدریج وارد آن شوند، کمک خواهد کرد.

وی در پایان با بیان این که از طریق طرح جدید عرضه ارز، ارز بسیاری از نیازهای وارداتی مواد اولیه کارخانجات و کالاهای نیمه ساخت تامین می شود، ابراز امیدواری کرد تا با کمک همه و زیر پرچم و مدیریت بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز به حداقل میزان خود برسد.

در جلسه مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز، معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از نحوه اقدامات پیش بینی شده در این مرکز و اهداف راه اندازی آن ارایه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق توسعلم صندوق توسعه ملی نیز هر کدام به تشریح اقدامات و منابع مالی پیش بینی شده برای اجرای این طرح پرداختند.