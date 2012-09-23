24 واحد مسکن مهر در آمل افتتاح شدند

محسن غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این واحدها در سه بلوک چهار طبقه در مجموع با 24 واحد در زمینی به مساحت 776 متر مربع ساخته و تحویل متقاضیان شد.



وی افزود: هر واحد این بلوک ها 85 و90 متری و با استفاده از تهسیلات مسکن مهر ساخته شده است.



معاون مسکن اداره راه و شهرسازی آمل با بیان اینکه به متقاضیان این واحدها تسهیلات 200 میلیون ریالی مسکن مهر با کارمزد چهاردرصد پرداخت شده است، مجموع اعتبار اختصاص داده شده برای 24 واحد مسکن مهر امام علی(ع) را 10میلیارد و 80 میلیون ریال اعلام کرد.



فرماندارآمل نیز گفت: مسکن حق طبیعی مردم و تمام تلاش دولت در راستای خانه‌ دار شدن مردم است.



یدالله اکبرزاده افزود: خوشبختانه شعار محوری دولت نهم و دهم در بخش مسکن عملیاتی شده و این هدف جدی دولت به افتخار ماندگار دولت ثبت خواهد شد.



وی با بیان اینکه سه مثلث خوشبختی یعنی ازدواج، اشتغال و مسکن حق مردم است، یادآور شد: آماری که مسئولان کشوری در زمینه مسکن می‌دهند با توجه به تحریم‌ های بین‌المللی آمار بسیار خوبی است.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.