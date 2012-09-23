  1. فرهنگ و ادب
۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۷

حسن‌زاده: کار نشر را به خاطر مسائل کاغذ تقریباً متوقف کرده‌ایم

حسن‌زاده: کار نشر را به خاطر مسائل کاغذ تقریباً متوقف کرده‌ایم

مدیر انتشارات مروارید گفت: به خاطر مشکلات ناشی از گرانی کاغذ، مدتی است هیچ کتابی برای چاپ نفرستاده‌ایم.

 

منوچهر حسن‌زاده، مدیر انتشارات مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تاثیر افزایش قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر بر تولید کتاب در این موسسه انتشاراتی گفت: واقعیت این است که ما ترمز کار را کشیده‌ایم؛ الان بیش از یک ماه و نیم است هیچ کتابی برای چاپ نفرستاده‌ایم.

وی افزود: با تاجران کاغذ که صحبت می‌کنیم، نسبت به آینده کارشان ناامیدند و می‌گویند کاغذ را بفروشیم، با پول آن چه بخریم، همان کاغذ را هم نمی‌توانیم دوباره بخریم!

مدیر انتشارات مروارید اضافه کرد: آخرین باری که کاغذ خریدیم، بندی حدود 60 هزار تومان بود و بعد از آن عملاً کار را متوقف کردیم و به نظرم خیلی از ناشران هم این کار را کردند.

حسن‌زاده گفت: ناشرانی هم که کاغذ را با 70 هزار تومان به بالا خریدند، عمدتاً ناشران کتاب‌های درسی بودند برای اینکه دانش‌آموزان از درس و مدرسه نیفتند.

وی در پاسخ به این سوال که «به عنوان یک ناشر باسابقه چه پیشنهادی برای لطمه ندیدن صنعت نشر کشور در شرایط فعلی دارید؟» گفت: متاسفانه خبرهای خوبی از اوضاع اقتصادی مملکت نمی‌شنویم؛ چند وقت قبل در یکی از روزنامه‌ها خواندم که گویا در 6 ماهه اول امسال تنها 25 درصد درآمد کشور محقق شده و در واقع ما با کسری 75 درصدی بودجه روبه‌روییم.

این ناشر اضافه کرد: در چنین شرایطی منِ ناشر چه پیشنهادی می‌توانم بدهم و چه کار می‌توانم بکنم؛ به جز اینکه منتظر باشم قیمت کاغذ فروکش کند و بازار به ثبات برسد؟

منوچهر حسن‌زاده ادامه داد: تاجر کاغذ، ناشر کتاب، چاپخانه‌دار، نویسنده، مترجم، ویراستار و دیگر دست اندرکاران چاپ یک کتاب باید نسبت به آینده کارشان یک اطمینان نسبی داشته باشند؛ در غیر این صورت کار نشر، آب در هاون کوبیدن است.

کد مطلب 1702626

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