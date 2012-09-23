منوچهر حسنزاده، مدیر انتشارات مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تاثیر افزایش قیمت کاغذ در ماههای اخیر بر تولید کتاب در این موسسه انتشاراتی گفت: واقعیت این است که ما ترمز کار را کشیدهایم؛ الان بیش از یک ماه و نیم است هیچ کتابی برای چاپ نفرستادهایم.
وی افزود: با تاجران کاغذ که صحبت میکنیم، نسبت به آینده کارشان ناامیدند و میگویند کاغذ را بفروشیم، با پول آن چه بخریم، همان کاغذ را هم نمیتوانیم دوباره بخریم!
مدیر انتشارات مروارید اضافه کرد: آخرین باری که کاغذ خریدیم، بندی حدود 60 هزار تومان بود و بعد از آن عملاً کار را متوقف کردیم و به نظرم خیلی از ناشران هم این کار را کردند.
حسنزاده گفت: ناشرانی هم که کاغذ را با 70 هزار تومان به بالا خریدند، عمدتاً ناشران کتابهای درسی بودند برای اینکه دانشآموزان از درس و مدرسه نیفتند.
وی در پاسخ به این سوال که «به عنوان یک ناشر باسابقه چه پیشنهادی برای لطمه ندیدن صنعت نشر کشور در شرایط فعلی دارید؟» گفت: متاسفانه خبرهای خوبی از اوضاع اقتصادی مملکت نمیشنویم؛ چند وقت قبل در یکی از روزنامهها خواندم که گویا در 6 ماهه اول امسال تنها 25 درصد درآمد کشور محقق شده و در واقع ما با کسری 75 درصدی بودجه روبهروییم.
این ناشر اضافه کرد: در چنین شرایطی منِ ناشر چه پیشنهادی میتوانم بدهم و چه کار میتوانم بکنم؛ به جز اینکه منتظر باشم قیمت کاغذ فروکش کند و بازار به ثبات برسد؟
منوچهر حسنزاده ادامه داد: تاجر کاغذ، ناشر کتاب، چاپخانهدار، نویسنده، مترجم، ویراستار و دیگر دست اندرکاران چاپ یک کتاب باید نسبت به آینده کارشان یک اطمینان نسبی داشته باشند؛ در غیر این صورت کار نشر، آب در هاون کوبیدن است.
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