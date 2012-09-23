پیشنهادهایی برای مطالعه بهتر در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان رسانه‌ای شیرازه به عنوان یکی از نهادهای فعال در زمینه فرهنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس 58 عنوان کتاب در حوزه‌های داستانی و پژوهشی را برای مطالعه پیشنهاد داد.

کتاب‌های دفاع مقدسی که می‌توان در این هفته بدان‌ها مراجعه کرد و یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را زنده کرد از این قرار هستند:

- «اینک شوکران» نوشته مریم برادران، ناشر روایت فتح

- «آنان که بقا را در بلا دیدند» نوشته سپیده کاشانی، ناشر انجمن قلم ایران

- «بهار 82» نوشته گلعلی بابایی، ناشر نشر فاتحان

- «پایی که جا ماند» نوشته سید ناصر حسینی‌پور، ناشر سوره مهر

- «دختری کنار شط» نوشته عبدالرضا سالمی‌نژاد، ناشر نشر فاتحان

- «زمین ناله می‌کند» نوشته حسن شیردل، ناشر سوره مهر

- «هشت سال اینگونه گذشت» نوشته جعفر شیرعلی‌نیا، ناشر سوره مهر

- «شبیه صدام» نوشته میخائیل رمضان، ناشر سوره مهر

- «وصیتنامه کامل شهدا» واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران نشر شاهد

- «مهتاب خین» حسین بهزاد نشر فاتحان

- «مسیح کردستان» نصرت الله محمود زاده ساکنان ملک اعظم

- «دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و آفت های تهدید کننده آن» محمد مهدی بهداروند کتاب فردا

- «گردان گمشده» سرگرد عز الدین مانع سوره مهر

- «دا» سیده زهرا حسینی سوره مهر

- «دختران اپی دی» لیلا محمدی سوره مهر

- «راز نگین سرخ» حمید حسام نشر فاتحان

- «تپه جاویدی و راز اشلو» اکبر صحرایی ساکنان ملک اعظم

- «شاهرخ، حر انقلاب اسلامی» گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی انتشارات پیام آزادی

- «نور الدین پسر ایران» موسی غیور، معصومه سپهری سوره مهر

- «جنگ عراق و ایران» عبدالحلیم ابوغزاله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- «حکایت زمستان» سعید عاکف ساکنان ملک اعظم

- «نبرد در درالوگ» خاطرات جعفر جهروتی زاده سوره مهر

- «شب بی ستاره» محمد مهدی بهداروند کتاب فردا

- مجموعه «اطلس جنگ» مرکز تحقیقات جنگ

- «ویرانی دروازه های شرقی» ژنرال وفیق السامرایی مرکز تحقیقات جنگ

- «هاجر در انتظار» سعید عاکف ساکنان ملک اعظم

- «خاکهای نرم کوشک» سعید عاکف ساکنان ملک اعظم

- «یکشنبه آخر» معصومه رامهرزی سوره مهر

- «یا زهرا» زندگینامه و خاطرات شهید محمدرضا تورجی زاده گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

- «طولانی‌ترین جنگ» دیلیپ هیرو نشر مرز و بوم

- «شب‌های قدر کربلای 5» نصرت الله محمودزاده نشر عماد

- «دوره درهای بسته» به روایت فاطمه ناهیدی روایت فتح

- «جنایت‌های ما در خرمشهر» خاطرات افسران عراقی از جنگ خرمشهر سوره مهر

- «پرواز تا بی نهایت» شهید عباس بابایی عقیدتی سیاسی ارتش

- «نیمه پنهان ماه» ج 1 چمران به روایت همسر شهید روایت فتح

- «کوچه نقاش‌ها» راحله صبوری سوره مهر

- «دختر شینا» بهناز ضرابی‌زاده سوره مهر

- «پاسیاد پسر خاک» محمد قبادی سوره مهر

- «مهمان صخره‌ها» راحله صبوری سوره مهر

- «بچه تهرون» نشر دانشجو

- «از معراج برگشتگان» حمیدداوودآبادی نشر عماد

- «سلام بر ابراهیم» گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

- «علمدار» گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

- «آسمان مال من است» مهدی قزلی نشر یوسف

- «نسیم تقدیر» سعید عاکف موسسه شهید آوینی

- «موج سرخ» جعفر شیر علی نیا نشر فاتحان

- «سه‌گانه‌ای برای یگانه» محمدرضا بایرامی نیستان

- «روزگاران» (جلد دوم) حسین یاقوتی نشر شاهد

- «آقا» سید مجتبی اصغر فکور نشر شاهد

- «بلوغ پشت خاکریز» حسن و حسین شیردل سوره مهر

- «حریر مثل تو بود» بهزاد دانشگر نشر آرما

- «سهم من از چشمان او» مصطفی رحیمی سوره مهر

- «در هاله‌ای از غبار» گلعلی بابایی نشر صاعقه

- «سر پل ذهاب در جنگ» فریبا انیسی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

- «سرباز وطن» محمد علی گودینی نشر آجا

- «منشور پاکی و خدمتگزاری» عبدالمجید رحمانیان موسسه فرهنگی پیام آزادگان

- «آتش به اختیار» محمدرضا بایرامی نیستان

- «پرسه در خاک غریبه» احمد دهقان نیستان.

قطعا آنچه اشاره شد تنها بخشی از ادبیات دفاع مقدس کشورمان است که به پیشنهاد این موسسه ارائه شده و منابع متعدد دیگری نیز پیش روی مخاطبان است که به ویژه با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.