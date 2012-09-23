ترویج کشاورزی و گردشگری بسیاری از مشکلات امروز را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان، افزود: گرانی و تورم بی سابقه در کشور باعث شده، فاصله طبقاتی بیشتر شود و بسیاری از خانواده ها در تامین ابتدایی ترین نیاز های خود بمانند.

وی اظهار داشت: اتفاق عجیبی که در حوزه اشتغال افتاده است اینست که بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان امید خود را برای یافتن شغل از دست داده اند و این نا امیدی بخش دیگری از مشکلات شهر گرگان است.

چراغعلی ادامه داد: با وجود تمام تدابیر و برنامه های دولت در دو دهه گذشته برای کنترل امور اقتصادی و تورم ، نبود تدابیر و برنامه و هجمه دشمن از خارج باعث شد خانواده ها به شدت از مشکلات اقتصادی رنج ببرند.

وی اذعان داشت: توزیع سهام عدالت و پرداخت نقدی یارانه ها به حساب خانوار در شروع وضعیت خوبی داشت اما با گذشت زمان حتی هدفمندی نیز کفاف حداقل معیشتی خانوارها را نمی دهد.

این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: امروز کارشناسان علت اصلی طلاق و افزایش جرم و جنایت را گرانی و تورم ناگهانی در کشور می دانند و در سطح گلستان و گرگان نیز این مسائل به شدت به چشم می خورد و استن و گرگان نیز پرچمدار طلاق و جرم و جنایت در کشور است.

چراغعلی در ادامه گفت: دلیل اصلی ناکامی تلاشها در از بین بردن این مشکلات نیز ناکامی در ترویج کشاورزی و صنعت و عدم رونق صنعت گردشگری است.