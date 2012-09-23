اختیارات استان ها در تصمیم گیری ها افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در یازدهمین جلسه ستاد تحول اداری با بیان اینکه رویکرد دولت در چند سال گذشته بر این مبنا بوده است که اختیاراتی به استان ها بدهد اظهار داشت: این اختیارات در راستای سرعت انجام کارها، جلوگیری از فرصت سوزی و اعمال سلیقه در برخی موضوعات صورت گرفته است.

وی افزود: افزایش اختیارات استان ها به معنای خدشه وارد کردن به اختیار و اقتدار وزارت خانه ها نیست و خارج از روال و چارچوب ضوابط تصمیمی گرفته نخواهد شد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه با این مصوبات کار وزارت خانه ها راحت شده است ادامه داد: در این راستا انجام کارها و وظایف در استان نیاز به تعامل متقابل و رفاقت و صمیمت مدیران دارد و حتی ایجاد مشکل توسط یک نفر کارها را مختل خواهد کرد.

رئوفی نژاد همچنین در رابطه با فضاهای مازاد دستگاه ها در شهرستان ها ادامه داد: بخشداری ها هم می توانند از این فضا برای ارایه به دهیاری ها استفاده کنند و باید برای پالایش این 221 فضای مازاد موجود تیم تشکیل شود.