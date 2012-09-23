سه میلیارد تومان به توسعه حمل و نقل روستایی خراسان جنوبی اختصاص یافت

ابراهیم نصری در گفتگو با مهر، با اشاره به فرسوده بودن ناوگان عمومی حمل و نقل روستائی استان، اظهارداشت: در این راستا برای ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی روستاها سه میلیارد تومان از محل طرح مهر ماندگار به این استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی حمل و نقل روستائی استان همچنین با صندوق مهر امام رضا(ع) قرارداد منعقد شده است، افزود: از این محل نیز 90 میلیون تومان تامین اعتبار شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی اضافه کرد: این اعتبارات در راستای خرید چند دستگاه ون، خودروهای سواری، مینی بوس و ... هزینه خواهد شد.

به گفته وی طبق برنامه ریزی انجام شده با تامین این اعتبارات حداقل 300 دستگاه وسیله نقلیه به ناوگان روستایی استان اضافه شده و در فاز دوم ناوگان جدید جایگزین وسایل فرسوده خواهد شد.

نصری همچنین به عمر ناوگان حمل و نقل عمومی در استان اشاره کرد و ادامه داد: ناوگان عمومی استان دو سال جوانتر از ناوگان عمومی کشور است.

وی متوسط عمر اتوبوس در استان را 13.8 سال عنوان کرد و بیان داشت: همچنین متوسط عمر سواری چهارسال، مینی بوس 24.5 سال است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی یادآور شد: به طور کلی عمر ناوگان عمومی در استان 13 سال و این نرم در کشور 14.6 سال ثبت شده است.