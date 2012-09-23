مازندران پیشتاز مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دومین روز برگزاری این مسابقات که در سالن ورزشی شهید اسماعیل نژاد بابلسر جریان دارد، تیم مازندران با نتیجه سه بر صفر تیم آذربایجان شرقی را شکست داد و دومین پیروزی خود را در این رقابتها کسب کرد.



در دیگر دیدارهای روز دوم این مسابقات تیم کرمان با نتیجه سه بر یک قزوین را مغلوب کرد، فارس با این نتیجه از تیم البرز شکست خورد و توابع تهران با نتیجه سه بر یک برابر آذربایجان غربی صاحب برتری شد.



در سومین روز این مسابقات پیش از ظهر یکشنبه، تیم تهران با آذربایجان شرقی، و از ساعت 15 تیم توابع تهران با البرز، از ساعت 17 مازندران با کرمان و از ساعت 19 عصر یکشنبه در آخرین دیدار تیم های گلستان با فارس مسابقه می دهند.



هدایت تیم مازندران میزبان مسابقات را اسحاق عباسی بر عهده دارد.



مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور، با حضور 10 تیم در دو گروه پنج تیمی در بابلسر حال برگزاری است.



درگروه اول، تیم های البرز، فارس، آذربایجان غربی، گلستان و توابع تهران و در گروه دوم این مسابقات تیم های مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، تهران و کرمان حضور دارند.