گلستان به عطر رضوی معطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره زیر سایه خورشید همزمان با مراسم استقبال از خدام آستان مقدس رضوی صبح یکشنبه در گلستان آغاز شد.

مراسم استقبال از این کاروان در شهر کردکوی واقع در غرب گلستان برگزار شد و مشتاقان ولایت و امامت از خدام رضوی استقبال کردند.

عیادت از بیماران بندرگز، جشن دختران در کردکوی، حضور در منزل جانباز، حضور در کانون اصلاح و تربیت، برگزاری جشن در دو روستای استان و دیدار با فعالان فرهنگی استان از جمله برنامه هاست.

دیدار با خانواده های تحت پوشش بهزیستی، تقدیر از بانوی جانباز قطع نخاعی، دیدار با فعالان فرهنگی، دلجویی و عیادت از بیماران بیمارستان بندرگز، دیدار از زندان کانون اصلاح تربیت نیز از دیگر برنامه هاست.



بازگشایی دبیرستان علوم و معارف صدرا گرگان، مراسم جاروکشی نمادین گلزار شهدای، دیدار با دانشجویان و مددجویان بهزیستی و برگزاری جشن اصلی در امامزاده عبدالله گرگان از دیگر برنامه هاست.



این جشنواره در شهرستانهای بندرترکمن، کردکوی، بندرگز و گرگان اجرا می شود و در خان ببین نیز بصورت نمادین مزار شهدا جاروکشی می شود.

