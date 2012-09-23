در گفتگو با مهر مطرح شد؛برنامه آمریکا اجرای نسخه جدید فتنه سال 88 در ایران در ابعاد بزرگتر در ونزوئلاست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ونزوئلا، گفت: انتخاباتی که در ونزوئلا در پیش است دارای اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و نهادهای سیاسی و اطلاعاتی آمریکا از یک سال گذشته تمام اقدامات لازم برای ممانعت از پیروزی مجدد "هوگو چاوز" در این انتخابات را انجام داده اند.

وی در این باره افزود: مقامات واشنگتن دریافته‌اند که دولت کنونی ونزوئلا و رئیس‌جمهور این کشور موتور محرک تمام جریانهای ضد آمریکایی در منطقه آمریکای لاتین است و از این رو تمام توانمندی سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی خود را به کار گرفته‌اند تا به زعم خود "معضل چاوز" را از پیش رو بردارند.



تفرشی که به عنوان ناظر بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری به ونزوئلا دعوت شده است، اظهار داشت : دیپلماتهای آمریکایی مستقر در کاراکاس طی یک سال گذشته با هدف متحد کردن احزاب اپوزیسیون در ونزوئلا جلسات متعدد و فشرده‌ای با آنها برگزار کردند و در نهایت موفق شدند برای اولین بار جریانهای مخالف دولت در این کشور را با یک کاندیدا به نبرد چاوز بفرستند.



وی در این خصوص عنوان کرد: "انریکه کاپریلس رادونسکی" که در انتخابات ماه آینده با چاوز رقابت می‌کند یک یهودی دو رگه با ریشه لهستانی و به گفته خودش از بازماندگان هولوکاست است که از حمایت جدی صهیونیستها و جامعه یهودیان ونزوئلا برخوردار است.



تفرشی افزود: کاپریلس رادونسکی پیش از این استاندار "میراندا" ،بزرگترین و ثروتمندترین ایالت کشور ونزوئلا – بوده و خانواده وی صاحب بزرگترین شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی در ونزوئلا هستند.



ناظر بین‌المللی انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با اشاره به پایگاه مردمی قابل اطمینان رئیس‌جمهور ونزوئلا خاطر نشان کرد: در هیچ کدام از نظرسنجی‌های صورت گرفته طی شش ماه گذشته رقیب چاوز از وی پیشی نگرفته و رئیس‌جمهور ونزوئلا همواره بین 5 تا 20 درصد از کاپریلس رادونسکی جلوتر بوده است.



وی در این خصوص اظهار داشت: دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با آگاهی از این موضوع سناریوهای مختلفی را برای انتخابات ونزوئلا پیش‌بینی و برخی زمینه‌های اجرای آن را آماده کرده‌اند و از هم‌اکنون بعضی نشانه‌های آن نمایان شده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌ها موردنظر آنها، ایجاد تشکیک در نتیجه انتخابات است که زمزمه‌های آن از گوشه و کنار و از زبان برخی چهره‌های برجسته جریانهای اپوزیسیون شنیده می‌شود.



ناظر بین‌المللی انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، دور از انتظار نیست سناریویی که در ایام پس از انتخابات سال 88 در ایران اجرا شد در ابعادی به مراتب بزرگتر امسال در ونزوئلا به اجرا در آید.



تفرشی با اشاره به فعالیت گسترده نهادهایی همچون "آژانس آمریکایی توسعه بین المللی" (USAID) و "صندوق اعانه ملی برای دموکراسی" (NED) در ونزوئلا خاطرنشان کرد: سفارت آمریکا در کاراکاس طی چند سال اخیر با پوشش این سازمان‌های به اصلاح غیر دولتی و نهادهای علمی و پژوهشی مشابه، سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه دانشگاه‌ها و جامعه مدنی ونزوئلا کرده و یارگیری خوبی از میان طبقه متوسط و قشر جوان این کشور کرده است و به طور حتم از پتانسیل ایجاد شده از سوی این نهادها در انتخابات پیش رو نهایت بهره‌برداری خواهد شد.



ناظر انتخابات ونزوئلا تاکید کرد: به صحنه آوردن بخش‌هایی از طبقه متوسط و جوانان ونزوئلایی با اسم رمز "تقلب" در انتخابات، گروکشی خیابانی و دامن زدن به خشونت در اعتراضات پس از اعلام نتایج و در نهایت مداخله در مسائل داخلی کشور ونزوئلا با استفاده از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سناریوهای قابل پیش‌بینی برای انتخابات ماه آینده در ونزوئلا است و احتمالا شاهد نسخه جدید "فتنه" با شگردها و ترفندهای نوین خواهیم بود.



تفرشی با تاکید بر اهمیت انتخابات مذکور برای ایران افزود: بر اساس گزارش نهادهای مربوطه بین‌المللی، ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت قابل استحصال در سطح جهان است و همسویی این کشور با ایران در شرایط کنونی نظام بین‌الملل از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. این کشور همچنین رئیس آینده جنبش عدم تعهد است و سیاست خاورمیانه‌ای آن بیشترین نزدیکی را با ایران دارد. از این رو، تداوم گرایش سیاسی کنونی در ونزوئلا در جهت منافع ایران و محور مقاومت در خاورمیانه و منطقه آمریکای لاتین است.