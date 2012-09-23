اظهارات کارشناس نظامی مصری درباره طرح حمله اسرائیل به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامح سیف الیزل" در گفتگو با شبکه سی بی سی اظهار داشت: اسرائیل در تلاش برای ساخت یک بمب الکترومغناطیسی در راستای حمله به ایران است.

وی مدعی شد: محدود تخریبی این بمب الکترومغناطیسی به 40 هزار مایل (64 هزار کیلومتر) می رسد و می تواند تاسیسات هسته ای ایران را از کار بیاندازد.

این کارشناس مصری تاکید کرد: البته حمله اسرائیل به ایران، آنگونه که برخی فکر می کنند از طریق حملات هوایی و جنگنده ها نخواهد بود، بلکه از طریق بمب های جدیدی صورت می گیرد.

سیف الیزل در ادامه ادعا کرد: ایران نیز در مقابل در تلاش برای ساخت بمب اتمی برای حمله به اسرائیل و نابودی آنهاست که تا رسیدن به این تسلیحات 7 ماه فاصله دارند.