  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

در گفتگویی عنوان شد؛

اظهارات کارشناس نظامی مصری درباره طرح حمله اسرائیل به ایران

اظهارات کارشناس نظامی مصری درباره طرح حمله اسرائیل به ایران

یک کارشناس امنیتی در مصر ادعا کرد: اسرائیل در تلاش برای ساخت یک بمب الکترومغناطیسی است که توانمندی از کار انداختن تاسیسات هسته ای ایران در یک محدوده 40 هزار مایلی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامح سیف الیزل" در گفتگو با شبکه سی بی سی اظهار داشت: اسرائیل در تلاش برای ساخت یک بمب الکترومغناطیسی در راستای حمله به ایران است.

وی مدعی شد: محدود تخریبی این بمب الکترومغناطیسی به 40 هزار مایل (64 هزار کیلومتر) می رسد  و می تواند تاسیسات هسته ای ایران را از کار بیاندازد.

این کارشناس مصری تاکید کرد: البته حمله اسرائیل به ایران، آنگونه که برخی فکر می کنند از طریق حملات هوایی و جنگنده ها نخواهد بود، بلکه از طریق بمب های جدیدی صورت می گیرد.

سیف الیزل در ادامه ادعا کرد: ایران نیز در مقابل در تلاش برای ساخت بمب اتمی برای حمله به اسرائیل و نابودی آنهاست که تا رسیدن به این تسلیحات 7 ماه فاصله دارند.

کد مطلب 1702653

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