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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

ممشتی خبر داد:

کشف لاشه یک راس مرال در معرض انقراض در علی آبادکتول

کشف لاشه یک راس مرال در معرض انقراض در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از کشف لاشه یک راس مرال از انواع حیوان حمایت شده و در معرض انقراض در حوزه علی آبادکتول خبر داد.

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مأموران و ضابطین گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان موفق به دستگیری دو  شکارچی غیرمجاز در دو منطقه الستان و زرین گل (شهرستان علی آباد کتول) شدند.

وی اظهار داشت: از متخلف اول در منطقه الستان یک قبضه اسلحه مجاز گلوله زنی برنو و لاشه یک راس مرال حیوان حمایت شده و در معرض خطر انقراض و قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط که پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.
 
ممشتی عنوان کرد: همچنین از متخلف دوم یک قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز (قاچاق) کشف و ضبط و پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.
 
علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
 
کد مطلب 1702654

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