کشف لاشه یک راس مرال در معرض انقراض در علی آبادکتول

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مأموران و ضابطین گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان موفق به دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در دو منطقه الستان و زرین گل (شهرستان علی آباد کتول) شدند.

وی اظهار داشت: از متخلف اول در منطقه الستان یک قبضه اسلحه مجاز گلوله زنی برنو و لاشه یک راس مرال حیوان حمایت شده و در معرض خطر انقراض و قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط که پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

ممشتی عنوان کرد: همچنین از متخلف دوم یک قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز (قاچاق) کشف و ضبط و پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

