افزایش مناطق تحت حفاظت محیط زیست/ وجود 260 منطقه حفاظت شده در کشور

ناصر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مناطق چهارگانه محیط زیست اظهار داشت: مناطق حفاظت شده کلاسهای معینی دارد که در کشور ما 4 سطح معین تعریف شده اند.

وی با اشاره به مناطق چهارگانه محیط زیست افزود: به پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده، مناطق چهارگانه محیط زیست گفته می شود.

مدیر کل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست مناطق حفاظت شده را مناطق حساسی دانست که باید مجموعه برنامه ریزیها و سیاست گذاریها در راستای حفاظت از آنها پیگیری و اجرا شود.

مقدسی گفت: این در حالی است که می بایست همه معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست توسط تمام بخشها با حساسیت رعایت شود.

به گفته وی، همچنین 7 میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع در کشور وجود دارد که زیست بوم حساسی در آنها وجود دارد که تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست هستند. ضمن اینکه 10 ذخیره گاه زیست کره هم در کشور وجود دارد که بیش از سه میلیون هکتار را پوشش می دهند، علاوه بر آنها 84 تالاب مهم در کشور ثبت شده که 22 تالاب جزو تالابهای ثبت شده در رامسر سایت هستند.

مقدسی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد مناطقی که در کشور داریم 260 منطقه با سطح 16.5 میلیون هکتار است که با استانداردهای کنوانسیون تنوع زیستی توافق شده با توجه به اینکه هم اکنون 10 درصد سطح کشور قرار داریم در افق برنامه پنجم توسعه به 14 درصد در سطح کشور برسیم.