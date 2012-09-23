توجه بیشتر به تولید آثار فاخر فرهنگساز در حیطه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی اظهار داشت: برگزاری جشنهای رضوی که از ولادت حضرت معصومه (س) شروع و تا ولادت امام رضا(ع) ادامه مییابد، در گسترش فرهنگ رضوی جامعه و تمام کشورهایی که برگزار می شود، بسیار تاثیرگذار است.
وی افزود: فرهنگ اصیل دینی، معنوی، فطری، انسانی و خدایی را باید به مردم جهان نشان داد.
طاهایی افزود: وجود مرقد حضرت رضا(ع) که تنها امام معصوم شیعه در ایران هستند، نقش بدیهی در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی دارد.
استاندار مازندران گفت: اگر برنامه های دهه کرامت مردمی و پر محتوا باشد قطعا در گسترش فرهنگ رضوی، انقلابی و دفاع مقدس نقش بسزایی دارد.
پیروزی ام در رده جوانان نذر امام رضا بود
قاسم رضایی، دارنده مدال طلای کشتی فرنگی در المپیک لندن گفت: نخستین بار در مسابقات رده جوانان نذر کردم که در صورت موفقیت به پابوس امام رضا(ع) بروم و تا آن زمان به مشهد نرفته بودم.
رضایی ادامه داد: نگرانیهای ما با توسل به ائمه برطرف می شود، همه بچه مسلمان هستیم و از ائمه مدد می گیریم.
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