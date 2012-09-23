شهروندان استان البرز به صورت واقعی میدان نبرد را می توانند مشاهده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا باهک در دومین شب برگزاری نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی به مناسبت هفته دفاع مقدس واقع در میدان امام خمینی(ره) کرج اظهار داشت: شهروندان استان البرز در نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی واقع در میدان امام خمینی(ره) کرج به صورت زنده، واقعی و نمادین میدان نبرد را می توانند مشاهده کنند.



وی با اشاره به حضور پرشور و گرم مردم ولایتی کرج در نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی، اضافه کرد: در روز نخست این جشنواره سردار سرلشگر رحیم صفوی سخنرانی کرد.



سرهنگ باهک گفت: در شب های بعد این نمایشگاه امام جمعه های بخش های دیگر استان البرز حضور دارند و برای سخنرانی و مجری گری این نمایشگاه از افراد چون حجت الاسلام نقویان دعوت بعمل آمده است.



فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: نزدیک 40 تا 45 غرفه در این نمایشگاه دایر شده است که هر غرفه چهار نوع کار را به دلیل استفاده بهینه از فضا در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه از 31 شهریور ماه لغایت تا 6 مهر ماه سال جاری از ساعت 16 آغاز می شود، اضافه کرد: شروع جشنواره دفاع مقدس بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء واقع در میدان امام خمینی کرج برگزار می شود.

