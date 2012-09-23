به گزارش خبرنگار مهر، 400 اثر از 1700 اثر و محصول چاپی ارسالی به دبیرخانه یـازدهمین دوره مسابقات جشنواره صنعت چاپ ایران، توسط 40 نفر از داوران تخصصی برای راهیابی به دور نهایی داوری مورد تایید قرار گرفتند.

بر این اساس اسامی واحدها و مدیران راه یافته به دور نهایی به شرح است:



چاپ آدمک: سید امیر عابدی

چاپ ایماژ: وحید محمدی

چاپ هنر سرزمین سبز: دکتر احمد اسماعیل طبار

چاپ و جعبه سازی فرشته: احمد محمودی

چاپخانه همشهری: علی بشردانش

چاپ رواق روشن: سید مجتبی نبوی

کانون آریا پیام: حسین زنده دل مهربان

کاربه هنر معاصر: سید محمد طاهر خواجه افضلی

چاپ و بسته بندی پویا هنر نوین: مجید خادمی

شرکت صنایع بسته بندی داروپات شرق: ابراهیم خدابخش

انتشارات زیتون: سید مجتبی صبوری

کانون آویده: حسین داریان

انتشارات بنیاد ایرانشناسی: دکتر حسین حبیبی

صحافی تاجیک: حامد تاجیک

انتشارات یساولی: رضا یساولی، بابک امین الهی

صحافی علی: ناصر احمدی

چاپ دبیر: علی امان الهی

چاپ مایرملنهوف: مهدی رحیمی

صحافی محمد: شمس الدین فاطمی راد

صحافی سپیده: کوروش شاملو

چاپ صیادی: حمید صیادی

صحافی سیمین ساز: سید حسین داورزن

لیتوگرافی رایانه بصیر: محمد سمیعی زاده

چاپ آرتا: حمید رضا جواهری

صحافی آراد: امیر شیخ الملکوی

صنایع پلیمر پوشش افرا: احمد توسلی بنابی

شرکت کیهان بد: محمد حسن واقفی

سلطان چاپ: سعید بهنام جو

چاپ خواجوی: علیرضا خواجوی، اسمعیل دمیرچی

انتشارات سرزمین اهورایی: محمد مجید قصری ضرغامی ثابت

انتشارات میردشتی: مهدی میردشتی

نشر دیبایه: شهرداد میرزایی

شرکت تیرداد: مسعود لرستانی

چاپ فرهنگ و هنرگویا: ناصرمیرباقری

چاپ آرتا پلاست: کمال فتحی بیطرف

پرنیان چاپ: اصغر بیاضیان

کانون آگهی و تبلیغات نودید: پیام برومند فرد

چاپ سیلک ترنج: حسین اطروشی

چاپ راه فردا: حمیدرضا اشراقی

چاپ آ.م: امیر وکیلی

انتشارات هنر معماری قرن: شهریار خانی زاد

شرکت دی پک :امین دلربا

چاپ نقشینه رنگ پنجم: فریبرز شریفی

کانون اوج نیلی: حامد خسروی

کیمیا هنر ترسیم: اصغر کوچک زاده، محمد حسین شهامت پور

دهرنگ چاپ: محمود دهخدا

چاپ رایانه افق: علیرضا سمیعی زاده، پوردرانی

کانون تبلیغات ساروبن: مازیار انگورانی

لیتوگرافی تارنگ: حسین راهبر

شرکت کدگس گرافیک: امین لسانی

صحافی عطف نوین: علی امین الهی شرکت راد نیک

چاپ ابیانه: حمید متواضع

چاپ نامی نقش: محمد تقی کوچک زاده

آلومینوم هزار: غلامعلی رضایی

ایران نوین کیش: مریم شفیعی

انتشارات کلهر: علی اصغر سمیعی فرد

چاپ صفا: بابک عابدینی

چاپ سیلک قنبری: رضا قنبری

آقای مسعود نجات

لیتوگرافی نیکان پردازش: هادی تخیری

چاپ اختر شمال: سیدرضا کروبی

لیتوگرافی جامع هنر: احمد رضا جواهری

شرکت چاپ و نشر بانک ملی : مهندس رضا منصوری

چاپ نیما: بهمن پورمند

لیتوگرافی کحالی: رحیم کحالی کیان چاپ

شرکت پارس طرح سیما: حمید سلطانی خرمی

چاپ سیلک اسکرین موج: حمیدرضا امیری

شرکت آذرسان: حبیب اصغرپور

شرکت تکامل پلاست: رمضان قاسمی

جلد سازی پردیس: علی اکبر مریخی

شرکت ایحاگستر شمال: محمد علی حقی

نقشینه چاپ تبریز: محمد علی آقائی زاده

چاپ طلایی ارومیه : رستا توسلی بنابی

انتشارات فرهنگ و هنر گویا: ناصر میرباقری

چاپ سیلک اسکرین لیان: منوچهر مهاجرانی

صنایع بسته بندی پدیده زیبای شرق: حمید رضا مغانی

سررسید آزاده: علی حدیدی

صحافی سیمرغ: علی اصغر سمیعی فرد

داوری محصولات چاپی راه یافته به دور نهایی در رشته‌های تخصصی تا پایان هفته اول مهر ماه ادامه خواهد یافت و اسامی برگزیدگان همزمان با جشن ملی صنعت چاپ معرفی و تقدیر می‌شوند.