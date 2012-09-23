دفاع مقدس به عنوان حساس ترین دوره تاریخی ایران است

مهدی ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دوران هشت ساله دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس و دلاورمردیهای رزمندگان هشت سال به مثابه یکی از حساس ترین برهه های حیات راستین این ملت همچون نگینی تابناک تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد.
وی خاطرنشان کرد: دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه یک ملت سترگ فروزان خواهد بود.
وی در ادامه اظهار کرد: پایداری ایران اسلامی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود در سایه هدایت های امام خمینی (ره ) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت های آرمان گرا جهانگیر شد.
ملک محمدی خاطر نشان ساخت: دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی توانست معادلات جهانی معمول را برهم زند و تحلیل های مادی دنیا پرستان را نقش بر آب سازد.
وی در پایان گفت: این حادثه عظیم بی شک در یاد ملت ایران خواهد ماند و غرور و سر افرازی و حماسه آفرینی را در نسل های بعد بر جای خواهد گذاشت.
محلات – خبرگزاری مهر : رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات گفت: دفاع مقدس و دلاورمردیهای رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی به مثابه یکی از حساس ترین برهه های حیات راستین این ملت است.
مهدی ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دوران هشت ساله دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس و دلاورمردیهای رزمندگان هشت سال به مثابه یکی از حساس ترین برهه های حیات راستین این ملت همچون نگینی تابناک تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد.
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