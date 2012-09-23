دفاع مقدس به عنوان حساس ترین دوره تاریخی ایران است

مهدی ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دوران هشت ساله دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس و دلاورمردیهای رزمندگان هشت سال به مثابه یکی از حساس ترین برهه های حیات راستین این ملت همچون نگینی تابناک تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد.



وی خاطرنشان کرد: دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه یک ملت سترگ فروزان خواهد بود.



وی در ادامه اظهار کرد: پایداری ایران اسلامی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود در سایه هدایت های امام خمینی (ره ) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت های آرمان گرا جهانگیر شد.



ملک محمدی خاطر نشان ساخت: دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی توانست معادلات جهانی معمول را برهم زند و تحلیل های مادی دنیا پرستان را نقش بر آب سازد.



وی در پایان گفت: این حادثه عظیم بی شک در یاد ملت ایران خواهد ماند و غرور و سر افرازی و حماسه آفرینی را در نسل های بعد بر جای خواهد گذاشت.