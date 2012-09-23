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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

قمی اعلام کرد:

دفاع مقدس تاریخ گویای پایداری انقلاب است

دفاع مقدس تاریخ گویای پایداری انقلاب است

نوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار نوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تاریخ گویای پایداری، ایثار و حیات انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی صبح یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نوشهر افزود: دفاع مقدس نماد تبعیت از ولایت فقیه و هفته دفاع مقدس، هفته افتخار و غرور مسئولان و ملت ایران بوده که به عنوان یک گنجینه ارزشمند و احیاکننده ارزش های انقلاب اسلامی جاری و ساری خواهد ماند.

وی با تاکید بر درس آموزی از مقاومت، پایداری و ایستادگی رزمندگان در طول دفاع مقدس افزود: نباید فراموش کنیم که می‌ توانیم در مقابل فشارهای امروز دشمنان استقامت، پایداری و ایستادگی کنیم و استقامت و پایداری رزمندگان در دفاع مقدس امروز به سرعت درهمه دنیا گسترش یافته و آثار آن در تحولات اخیر منطقه نمایان شده است.

وی تصریح کرد: نباید از مسیر و آرمان شهدا و راه امام و مسیر ارزشمند تعریف شده خود فاصله بگیریم، همیشه باید در خط ولایت باشیم.

فرماندار نوشهر، به ضرورت پرداختن به ابعاد ناشناخته جنگ تحمیلی و سالهای دفاع مقدس پرداخت و گفت: اگر ما در انتقال تمام موضوعات دفاع مقدس به نسل امروز و ثبت آن برای آیندگان کوتاهی کنیم بطور یقین نسل های امروز پاسخ موضوعات دفاع مقدس را از کسانی خواهند یافت که اصلا آن را درک نکرده اند.

وی از خودباوری و خوداتکایی مردم ایران به عنوان سرمایه های ارزشمند جنگ تحمیلی یاد کرد و گفت: از همه مهمتر آنکه امروز کشور ایران در پرتو فداکاری های رزمندگان اسلام در اوج اقتدار جهانی و منطقه ای قرار گرفته و به برکت خون مطهر شهدا در دوران دفاع مقدس و تلاش جوانان ایران اسلامی شاهد جایگاه والای ایران اسلامی در جهان هستیم.

قمی تصریح کرد: نسل جوان و نوجوانان کشور بایستی با تعمیق بنیه اعتقادی و مذهبی خود با جنگ نرم دشمن به مقابله بپردازند و از حریم ولایت و دیگر ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کنند.

برگزاری همایش خانواده و دفاع مقدس، یادواره شهدای روحانی و طلاب غرب مازندران، مسابقات ورزشی، برگزاری نمایشگاه عفاف، عکس و هنرهای تجسمی و مسایقات مقاله‌ نویسی، اعزام راویان به مدارس، نواختن زنگ مقاومت و ایثار، عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان، برگزاری رزمایش نظامی ، همایش سیاسی عقیدتی رده‌های مقاومت، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ، دیدار با ایثارگران و خانواده های شهدا و اهدای 500 جلد کتاب با مضامین دفاع مقدس از جمله مهمترین برنامه‌های این شهرستان در هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 1702677

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