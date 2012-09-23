پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون شهدا و جانبازان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار علی فضلی در دومین شب برگزاری نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی به مناسبت هفته دفاع مقدس واقع در میدان امام خمینی(ره) کرج، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون رشادت و ایثارگری شهدا و جانبازان هستیم.



وی با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اضافه کرد: در این سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان اسلام بارها این عمل پست توهین را تکرار کرده اند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطراتی در خصوص والفجر هشت به پیشنهاد حاضران در نمایشگاه بیان کرد و افزود: عملیات والفجر هشت در 20 بهمن سال 64 در منطقه عمومی خوزستان به سمت فاو طراحی و اجرا شد.

فضلی تصریح کرد: در این عملیات حدود 6 ماه فرزندان عزیز این امت در آماده سازی این نبرد موثر تلاش کردند.

وی با اشاره به اینکه در این 6 ماه عبور از رودخانه اروند و رسیدن به فاو مورد مطالعه قرار گرفت، اضافه کرد: این رودخانه از 300 تا یک هزار و 300 عرض دارد و در طول شبانه روز جذر و مد سه و نیم مترایجاد می شود.



وی تصریح کرد: انهدام نیروهای دشمن، گرفتن تلفات از دشمن، از کار انداختن ماشین جنگی دشمن، ساقط کردن پایگاه موشکی ارتش عراق که امکان صادرات نفت ایران را با اختلال مواجه کرده بود و به چالش کشیدن نیروهای عملیاتی عراق از جمله اهداف این عملیات بود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در مرحله اول عبور از رودخانه 120 غواص از دوهزار غواص انتخاب شدند، اضافه کرد: 20 دست لباس غواصی بیشتر در اختیار ما نبود که دو رزمنده نیز در جریان شناسایی منطقه اسیر شدند و تنها 18 دست دلباس غواصی در اختیار داشتیم.

وی گفت: ولی با کمک خدا 100 دست لباس غواصی برای غواص ها فراهم شد و در همان زمان آسمان شروع به بارش کرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران سرانجام با موفقیت توانستند از عرض رودخانه عبور کنند.



فضلی با اشاره به اینکه 70 شبانه روز طول نبرد عملیات والفجر هشت بوده است، اضافه کرد: 85 درصد رزمندها را در این عملیات بسیجی ها تشکیل می دادند.

عمق توجه و معنویت رزمندگان در جبهه توسل به ائمه اطهار بوده است



جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: عمق توجه و معنویت رزمندگان در جبهه جنگ توسل به ائمه اطهار و معصومین الهی بوده است.