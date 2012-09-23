قانون ویژه پناهندگان سوری برای ورود آسان به دانشگاههای ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات ترکیه در راستای تلاش برای ایجاد یک اپوزیسیون فعال علیه نظام سوریه ، قانونی جدید را تصویب کردند.

با تصویب این قانون پناهندگان سوری که در ترکیه به سر می برند، به صرف اینکه تابعیت سوری دارند می توانند به راحتی وارد دانشگاههای ترکیه شوند.

به گفته منابع آگاه پس از آنکه مقامات آنکارا از تلاشهای نظامی در راستای سرنگونی نظام دمشق ناامید شده اند، این قانون جدید در راستای ایجاد یک اپوزیسیون فعال علیه دولت سوریه صورت گرفته است.

این در حالی است که اخیرا اعلام شد ترکیه مخالفان سوری مستقر در یکی از شهرهای مرزی ترکیه را مجبور به تخلیه پایگاهشان و خارج شدن از این کشور کرده است.