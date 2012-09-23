اجرای طرح هادی در 17 روستای دهگلان/ مقاوم سازی 3200 واحد مسکن روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی صبح یکشنبه در بازدید از روستاهای بخش بلبان آباد شهرستان دهگلان اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی طرح های هادی هفت روستا با 80 درصد و 10 روستای دیگر با بیش از 40 درصد در حال انجام است.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها تامین شده است و برای اجرای این طرح ها از محل اعتبارات ملی هشت هزار و 113 میلیون ریال هزینه می شود.

فرماندار دهگلان ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ها، تعداد طرح های هادی اجرا شده در روستاهای این شهرستان به 26 مورد افزایش می یابد.

رضائی از اختصاص 24 میلیارد ریال اعتبار در سفر مقام معظم رهبری به شهرستان دهگلان برای اجرای هشت طرح هادی روستایی در این شهرستان خبرداد و یادآور شد: در حال حاضر عملیات اجرایی طرح هادی در یک روستا به اتمام رسیده است و در چهار روستای دیگر بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی سه روستای دیگر نیز به زودی آغاز می شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: تاکنون سه هزار و 200 واحد مسکن روستایی در شهرستان دهگلان مقاوم سازی شده است.

فرماندار دهگلان افزود: از زمان آغاز طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در این شهرستان تاکنون سه هزار و 200 متقاضی به بانک های عامل معرفی شده اند که 100 درصد این تعداد موفق به دریافت کامل تسهیلات شده و مسکن خود را مقاوم سازی کرده اند.

رضایی در پایان سخنان خود بیان کرد: 500 واحد مسکونی روستایی نیز با پیشرفت فیزیکی 40 درصد هم اکنون در دست احداث است.