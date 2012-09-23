به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمدپور رودبارکی صبح یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل هتل سنگسر مهدیشهر، با اشاره به قابلیت های رودبارک مهدیشهر جهت جذب توریسم و اشتغالزایی، اظهار داشت: جنگل های انبوه و زمین های زراعتی و منابع طبیعی سرشار از گونه های گیاهی، درختی و معادن و چشمه سارها و آب معدنی و نیز انواع گونه های جانوری و حشرات و داشتن آثار باستانی، مبین قدمت طولانی و تاریخی حاکی از زندگی انسانها با فعالیت های اقتصادی از قبیل کشاورزی، باغداری و پرورش دام در این منطقه است.

وی تصریح کرد: صنعت بافندگی این روستا مانند رنگرزی نخ های پنبه ای و پشمی بطور کامل و نیز هنرهای دستی اعم از جاجیم بافی و دستکش جوراب و کلاه و مصنوعات چوبی مثل قاشق و قلیان است.

مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک و مدیر مجتمع فمارا رودبارک گفت: منطقه رودبارک درحال حاضر نیز به عنوان دومین منطقه نمونه گردشگری (پس از پارک کویر) در استان سمنان انتخاب شده است و در مقایسه با مناطق مشابه در داخل و خارج، دارای استعدادهای ویژه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد در بخش های صنعت گردشگری، کشت و صنعت، صنایع بسته بندی آب های معدنی و بهره برداری از انواع معادن و نیز صنایع تبدیلی است.

طرح های پیشنهادی برای صنعت گردشگری در رودبارک

وی گفت: با توجه به عدم پاسخگویی مناطق گردشگری موجود در استان سمنان و نیاز آنها به مناطق دیدنی و استفاده از هوای خنک و مطبوع و سرگرمی های تمامی فصول و نیز نیاز دیگر هموطنان در اقصی نقاط کشور و استان های همجوار و استقبال توریسم بین المللی از چنین مناطق، سه فاز اکوتوریسم، تفریحات و ورزش و تفریحات و ورزش های زمستانی پیشنهاد شده است.

چهارمین جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک برگزار می شود

رودبارکی با اشاره به سومین جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک اظهار داشت: چهارمین جشنواره نیز با حضور هنرمندان خارجی و کشوری برگزار خواهد شد.

مدیر مجتمع فمارا رودبارک تصریح کرد: برنامه های متنوع از جمله اجرای موسیقی ها و سرودهای محلی، خواندن شعر و گویش های محلی در قالب شعر و نثر و طنز، اجرای نمایشات محلی و ورزشی به صورت نمادین، پخت نان و غذاهای محلی و عرضه به عموم، تولید محصولات متنوع لبنی از شیر و عرضه به عموم، ایجاد نمایشگاه ها به منظور معرفی صنایع دستی بومی به تفکیک استان های کشور و نمایشگاه آثار به جامانده از تجهیزات روستایی در مورد کاربردهای کشاورزی، صنعتی محلی، دامداری و دامپروری و لباس های محلی و انواع پوشش محلی که در روند زندگی های بومی محلی تمامی استان ها موثر بوده اند و معرفی توانمندی های خدادادی منطقه پیش بینی شده است.

محمد پور رودبارکی هدف برگزاری این چنین جشنواره ها را فرصتی برای همدلی، وفاق ملی و آشنایی با آداب، رسوم، سنن، ترویج فرهنگ صنعت گردشگری و توسعه صنایع دستی بیان کرد و گفت: نگاه در آینده ایجاد مجال برای جذب گردشگران خارجی است و امیدواریم با برگزاری این جشنواره در منطقه توریستی رودبارک، گردشگران وسرمایه گذاران بیشتر جذب شوند.

رودبارک قابلیت تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری بین المللی را دارد

مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک و مدیر مجتمع فمارا رودبارک، افزود: با ایجاد امکانات جاده ای و رفاهی در مدت خیلی کوتاه منطقه رودبارک به یکی از مناطق نمونه گردشگری بین المللی تبدیل و در لیست مناطق گردشگری جهانی جایگاه بالائی را به خود اختصاص خواهد داد و در درآمدزائی و ایجاد اشتغال و نیز در نرخ رشد صادرات غیر نفتی مملکت نقش موثری خواهد داشت.

محمد پور رودبارکی ایجاد پیست اسکی، ایجاد تله کابین بین دو نقطه ای که دنیائی از دیدنیها را برای گردشگری، تکثیر میوه های خاص جنگلی، ایجاد واحد بسته بندی آب معدنی، ایجاد واحد های اقامتی برای آبگرم و سایر چشمه های مطرح که خاصیت پزشکی و درمانی دارند و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه برای اهداف گردشگری و ثبوت وضعیت منطقه را از برنامه های آینده برشمرد.

وی با بیان اینکه صنایع کشاورزی، باغبانی، میوه‌جات، نهال کاری، سبزیجات، پرورش و تولید انواع قارچ، پرورش زنبور عسل، پرورش پرندگان اهلی و شکاری، تولید آبزیان، وجود شبکه های جاده‌ای متعدد در بین اراضی کشاورزی و روستاهای اطراف ازتوانمندی های سرمایه گذاری این منطقه در بخش تولیدی هستند، افزود: تور کوه نوردی، هتل، شکار، شهرک‌های توریستی،ایجاد دریاچه مصنوعی، فروشگاه صنایع دستی، ایجاد پارک جنگلی، پیست اسب دوانی، پیست دوچرخه سواری، پیست دومیدانی در جنگل و مرتع، تله کابین، مجتمع ورزشی و مجتمع فرهنگی هنری از توانمندی های سرمایه گذاری در بخش خدماتی و رفاهی منطقه رودبارک است.



محمد پور رودبارکی، لعل (پشه)، زنبور زرد، زنبور عسل ، لعلم باز، جیرجرائی، ملوچه پردار، ملخ سبز، ملخ خاکستری، شاه اسب، شیطون، گژدم، دِلیمِک (رتیل)، بندی‌یالون، ایزو، کینک سـو، نی نی، پیت‌لـوس، پروانـه های مختلف که به باپلی معروف‌اند را گونه های حشرات منطقه رودبارک عنوان کرد و گفت: کوک، کوتر، جول، اَله، واشـه، کشکـی، کلاغ، کور کلاغ، جیـکا، تیکـا سیاه، جرجری، سرخ سینه، دارتوکن (دارکوب)، چوچک، پت کاله ( جغد)، یاکریم، هدهد، بلبل، بدبده، شاه شکار (لعلوم) کوک بزرگ ( گوک داری) و شُو پرپری (خفاش) نیز پرندگان این منطقه هستند.



مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک افزود: معادن سنگ، درمناطق لعلی گر سرم دین تپه، انگورک جـاری، گچ آبـی (سیمانی)، منطقه لی پیش، گچ سفید در منطقه پِدیم، آهک در منطقه سید چال سنگ سیلیس در منطقه سید چال و دیگر معادن که شناسایی و نام گذاری نشده اند ولی وجود دارند.



محمدپور رودبارکی از وجود آبشارهای آفینجیمه، سلیلم، سرمرو فاش فاشی، عیرت دره، خرلَکِته فاش فاشی، کلاج بور فاش فاشی در منطقه رودبارک خبر داد و افزود: دین تپه دشتی، دیــن تپـه سـرم خیلی مهم از مهمتریــن تپـه های تاریخی است.



وی با اشاره به اینکه لهجه مردم رودبارک به زبان خاص خودشان است، افزود: ایـن گویش برخـی لغـات انگلیسی را دارد مثلاً اگر کسی کار خوب انجام دهد می گویند آکه که همان OK است و بـرخـی گویش خـود را در حرف (ر) به (ق) تلفظ می نمایند همانند فرانسوی ها، به هرحال عمده لغـات تـرکیبـی از مـازنــدران و مهدیشهر است که دارای قوائد خاصی است و همه این اصطلاحات و لغات در مجمـوعه دیگری که در دست تهیه است در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.



رودبارک و قدمت تاریخی بیش از یک هزار ساله آن



رودبارکی در پایان، وسعت کل منطقه رودبارک را بیش از هشت هزار هکتار ذکر کرد و گفت: این منطقه دارای سه هزارهکتار مراتع و بیش از یک هزار و 500 هکتار مزرعه کشاورزی و باغداری است.

طبق تاریخ های حک شده در سنگ های قبور قبرستان محله رودبارک، قدمت تاریخی آن را می توان بین 900 تا 1200 سال تخمین زد که آن هم بستگی به تاریخ قمری یا شمسی دارد ولی آثار تاریخی موجود در رودبارک قدمت بیشتری را نشان می دهد.