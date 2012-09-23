به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمدپور رودبارکی صبح یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل هتل سنگسر مهدیشهر، با اشاره به قابلیت های رودبارک مهدیشهر جهت جذب توریسم و اشتغالزایی، اظهار داشت: جنگل های انبوه و زمین های زراعتی و منابع طبیعی سرشار از گونه های گیاهی، درختی و معادن و چشمه سارها و آب معدنی و نیز انواع گونه های جانوری و حشرات و داشتن آثار باستانی، مبین قدمت طولانی و تاریخی حاکی از زندگی انسانها با فعالیت های اقتصادی از قبیل کشاورزی، باغداری و پرورش دام در این منطقه است.
وی تصریح کرد: صنعت بافندگی این روستا مانند رنگرزی نخ های پنبه ای و پشمی بطور کامل و نیز هنرهای دستی اعم از جاجیم بافی و دستکش جوراب و کلاه و مصنوعات چوبی مثل قاشق و قلیان است.
مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک و مدیر مجتمع فمارا رودبارک گفت: منطقه رودبارک درحال حاضر نیز به عنوان دومین منطقه نمونه گردشگری (پس از پارک کویر) در استان سمنان انتخاب شده است و در مقایسه با مناطق مشابه در داخل و خارج، دارای استعدادهای ویژه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد در بخش های صنعت گردشگری، کشت و صنعت، صنایع بسته بندی آب های معدنی و بهره برداری از انواع معادن و نیز صنایع تبدیلی است.
طرح های پیشنهادی برای صنعت گردشگری در رودبارک
وی گفت: با توجه به عدم پاسخگویی مناطق گردشگری موجود در استان سمنان و نیاز آنها به مناطق دیدنی و استفاده از هوای خنک و مطبوع و سرگرمی های تمامی فصول و نیز نیاز دیگر هموطنان در اقصی نقاط کشور و استان های همجوار و استقبال توریسم بین المللی از چنین مناطق، سه فاز اکوتوریسم، تفریحات و ورزش و تفریحات و ورزش های زمستانی پیشنهاد شده است.
چهارمین جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک برگزار می شود
رودبارکی با اشاره به سومین جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک اظهار داشت: چهارمین جشنواره نیز با حضور هنرمندان خارجی و کشوری برگزار خواهد شد.
مدیر مجتمع فمارا رودبارک تصریح کرد: برنامه های متنوع از جمله اجرای موسیقی ها و سرودهای محلی، خواندن شعر و گویش های محلی در قالب شعر و نثر و طنز، اجرای نمایشات محلی و ورزشی به صورت نمادین، پخت نان و غذاهای محلی و عرضه به عموم، تولید محصولات متنوع لبنی از شیر و عرضه به عموم، ایجاد نمایشگاه ها به منظور معرفی صنایع دستی بومی به تفکیک استان های کشور و نمایشگاه آثار به جامانده از تجهیزات روستایی در مورد کاربردهای کشاورزی، صنعتی محلی، دامداری و دامپروری و لباس های محلی و انواع پوشش محلی که در روند زندگی های بومی محلی تمامی استان ها موثر بوده اند و معرفی توانمندی های خدادادی منطقه پیش بینی شده است.
محمد پور رودبارکی هدف برگزاری این چنین جشنواره ها را فرصتی برای همدلی، وفاق ملی و آشنایی با آداب، رسوم، سنن، ترویج فرهنگ صنعت گردشگری و توسعه صنایع دستی بیان کرد و گفت: نگاه در آینده ایجاد مجال برای جذب گردشگران خارجی است و امیدواریم با برگزاری این جشنواره در منطقه توریستی رودبارک، گردشگران وسرمایه گذاران بیشتر جذب شوند.
وی با اشاره به اینکه لهجه مردم رودبارک به زبان خاص خودشان است، افزود: ایـن گویش برخـی لغـات انگلیسی را دارد مثلاً اگر کسی کار خوب انجام دهد می گویند آکه که همان OK است و بـرخـی گویش خـود را در حرف (ر) به (ق) تلفظ می نمایند همانند فرانسوی ها، به هرحال عمده لغـات تـرکیبـی از مـازنــدران و مهدیشهر است که دارای قوائد خاصی است و همه این اصطلاحات و لغات در مجمـوعه دیگری که در دست تهیه است در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.
روستای رودبارک در انتهای جنگل های شمال و ابتدا حوزه آبریز رودخانه تجن مازندران در 65 کیلومتری شهرستان مهدیشهر قرار دارد.
رودبارک دارای دو هزار و375 متر ارتفاع از سطح دریا و با دمای حداقل سالانه 14.2 درجه سانتی گراد و دمای حداکثر سالانه 14.04 درجه سانتی گراد و میانگین سالانه درجه حرارت 8.145 درجه سانتی گراد و متوسط تبخیر سالانه 53.06 میلی متر آب است.گزارش از عصمت سالار
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