نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در استان البرز در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.
وی ادامه داد: پایگاه های بسیج و مساجد برای هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی را تنظیم کرده اند.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز تصریح کرد: در حال حاضر چند اقدام در موضوعات فرهنگی در حوزه ادبیات و پژوهش دفاع مقدس در استان البرز در حال انجام است.
رونمایی از سومین نرم افزار عکس
ادیبی از رونمایی سومین نرم افزار عکس توسط مرکز اسناد دفاع مقدس خبر داد و اضافه کرد: در این رونمایی بیش از 150 هزار سند حضور مردم در دفاع مقدس تهیه شده است.
وی با بیان اینکه نقد و بررسی آثار ادبی یکی دیگر از برنامه ها در هفته دفاع مقدس است، افزود: استان البرز در طول دوران دفاع مقدس بیش از 5 هزار شهید، 10 هزار جانباز و 50 هزار رزمنده تقدیم نظام کرده است.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز با اشاره به تلاش های مردم ولایتی استان البرز در روزهای اول دفاع مقدس، اظهار داشت: در اوایل دوران جنگ لشگر ده سید شهدا عملیاتی بسیار زیاد و بی نظیری در این دوران انجام داده است.
ادیبی در خصوص نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس، اضافه کرد: جمعه روز اول هفته دفاع مقدس به عنوان روز بصیرت و شجاعت بود که رژه نیروهای مسلح به عنوان اصلی برنامه بود.
وی با بیان اینکه شنبه روز دانش آموزان و نوآوران و دانشمندان نامگذاری شده است، گفت: یک شنبه روز جوانان و آمادگی دفاعی سربازان و اقتصاد مقاومتی و روز دوشنبه روز زنان ارزش های اسلامی و پایداری ملی نامگذاری شده است.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز افزود: وحدت و استکبار ستیزی، رزمندگان و فرماندهان و شهادت و کرامت و عزت نام دیگر روزهای هفته دفاع مقدس است.
در هفته دفاع مقدس؛
جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در استان البرز برگزار می شود
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز از برگزاری جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در هفته دفاع مقدس در استان البرز خبر داد.
نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در استان البرز در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.
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