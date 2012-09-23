جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در استان البرز برگزار می شود

نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره خاطره نویسی ویژه خانواده های شهدا در استان البرز در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.



وی ادامه داد: پایگاه های بسیج و مساجد برای هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی را تنظیم کرده اند.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز تصریح کرد: در حال حاضر چند اقدام در موضوعات فرهنگی در حوزه ادبیات و پژوهش دفاع مقدس در استان البرز در حال انجام است.



رونمایی از سومین نرم افزار عکس



ادیبی از رونمایی سومین نرم افزار عکس توسط مرکز اسناد دفاع مقدس خبر داد و اضافه کرد: در این رونمایی بیش از 150 هزار سند حضور مردم در دفاع مقدس تهیه شده است.



وی با بیان اینکه نقد و بررسی آثار ادبی یکی دیگر از برنامه ها در هفته دفاع مقدس است، افزود: استان البرز در طول دوران دفاع مقدس بیش از 5 هزار شهید، 10 هزار جانباز و 50 هزار رزمنده تقدیم نظام کرده است.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز با اشاره به تلاش های مردم ولایتی استان البرز در روزهای اول دفاع مقدس، اظهار داشت: در اوایل دوران جنگ لشگر ده سید شهدا عملیاتی بسیار زیاد و بی نظیری در این دوران انجام داده است.



ادیبی در خصوص نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس، اضافه کرد: جمعه روز اول هفته دفاع مقدس به عنوان روز بصیرت و شجاعت بود که رژه نیروهای مسلح به عنوان اصلی برنامه بود.



وی با بیان اینکه شنبه روز دانش آموزان و نوآوران و دانشمندان نامگذاری شده است، گفت: یک شنبه روز جوانان و آمادگی دفاعی سربازان و اقتصاد مقاومتی و روز دوشنبه روز زنان ارزش های اسلامی و پایداری ملی نامگذاری شده است.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز افزود: وحدت و استکبار ستیزی، رزمندگان و فرماندهان و شهادت و کرامت و عزت نام دیگر روزهای هفته دفاع مقدس است.