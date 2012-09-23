نرم افزار سیره معصومان تولید شد

حجت الاسلام سید احمد الحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید نرم افزار سیره معصومان بیان کرد: در بخشی از این نرم افزار زندگی نامه امام رضا(ع) ارائه می شود.

وی گفت: نرم افزار سیره معصومان نرم افزاری چند رسانه ای است که در سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی با 445 عنوان کتاب فعال است که از این تعداد 24 عنوان انگلیسی است.



کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد:‌ 15 عنوان از این نرم افزار مربوط به امام رضا(ع) است که موضوعات متفاوتی را در بر می گیرد.



وی گفت: یکی از موضوعات این نرم افزار کتابخانه تخصصی سیره معصومان است.



الحسنی بیان کرد: بخش دیگر این نرم افزار بخش زندگی نامه است که در آن اطلاعات 234 کتاب به صورت درختواره به یکدیگر متصل شده است.



وی گفت: بخش دیگر این نرم افزار با عنوان گاه نامه است که به سه زمان قمری، شمسی و میلادی قابل تبدیل است و در آن برخی از وقایع تاریخی به صورت نموداری نمایش داده می شود.



کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد: بخش تبار نامه به عنوان بخش دیگر نرم افزار سلسله نسب بیش از11 هزار نفر از سادات هاشمی از چهار کتاب به صورت نموداری نمایش داده می شود.



وی گفت: بخش مهم این نرم افزار نجوانامه است که در آن زیارت نامه های مخصوص اهل بیت با قابلیت پخش صوتی نمایش داده می شود.

الحسنی بیان کرد: بخش اشعار از دیگر بخش های نرم افزار سیره معصومان است که در آن اشعار شعرای بنامی گردآوری شده است و قابلیت پخش صوتی نیز دارد.



وی گفت: بخش نگارخانه دیگر بخش است که تصاویر متناسب با اماکن متبرکه و 127 نقشه در آن به نمایش گذاشته می شود.



کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد: در بخش آینه وحی نیز هزار و 358 آیه قرآن که در شان اهل بیت و معصومان نازل شده است ارائه می شود.