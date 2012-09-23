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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

الحسنی به مهر خبر داد:

نرم افزار سیره معصومان تولید شد

نرم افزار سیره معصومان تولید شد

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور از تولید نرم افزار سیره معصومان خبر داد.

حجت الاسلام سید احمد الحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید نرم افزار سیره معصومان بیان کرد: در بخشی از این نرم افزار زندگی نامه امام رضا(ع) ارائه می شود.

وی گفت: نرم افزار سیره معصومان نرم افزاری چند رسانه ای است که در سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی با 445 عنوان کتاب فعال است که از این تعداد 24 عنوان انگلیسی است.
 
کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد:‌ 15 عنوان از این نرم افزار مربوط به امام رضا(ع) است که موضوعات متفاوتی را در بر می گیرد.
 
وی گفت: یکی از موضوعات این نرم افزار کتابخانه تخصصی سیره معصومان است.
 
الحسنی بیان کرد: بخش دیگر این نرم افزار بخش زندگی نامه است که در آن اطلاعات 234 کتاب به صورت درختواره به یکدیگر متصل شده است.
 
وی گفت: بخش دیگر این نرم افزار با عنوان گاه نامه است که به سه زمان قمری، شمسی و میلادی قابل تبدیل است و در آن برخی از وقایع تاریخی به صورت نموداری نمایش داده می شود.
 
کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد: بخش تبار نامه به عنوان بخش دیگر نرم افزار سلسله نسب بیش از11 هزار نفر از سادات هاشمی از چهار کتاب به صورت نموداری نمایش داده می شود.
 
وی گفت: بخش مهم این نرم افزار نجوانامه است که در آن زیارت نامه های مخصوص اهل بیت با قابلیت پخش صوتی نمایش داده می شود.
 
الحسنی بیان کرد: بخش اشعار از دیگر بخش های نرم افزار سیره معصومان است که در آن اشعار شعرای بنامی گردآوری شده است و قابلیت پخش صوتی نیز دارد.
 
وی گفت: بخش نگارخانه دیگر بخش است که تصاویر متناسب با اماکن متبرکه و 127 نقشه در آن به نمایش گذاشته می شود.
 
کارشناس نرم افزار سیره معصومان مرکز نور بیان کرد: در بخش آینه وحی نیز هزار و 358 آیه قرآن که در شان اهل بیت و معصومان نازل شده است ارائه می شود.
کد مطلب 1702694

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