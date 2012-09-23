  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

الطرابلسی به دنبال طلاق؛

همسر بن علی از ماندن در عربستان به تنگ آمد

همسر بن علی از ماندن در عربستان به تنگ آمد

رسانه های عرب زبان از تلاش همسر دیکتاتور سابق تونس برای جدایی از وی و خروج از عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، لیلی الطرابلسی همسر زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس به دنبال طلاق از وی است تا بتواند هر زمان که خواست از عربستان سعودی خارج شود.

بنا بر اعلام رسانه های عربی، طرابلسی تلاش می کند از بن علی جدا شود و با رئیس دفتر سابق دیکتاتور تونس ازدواج کند. گفته می شود لیلی طرابلسی پنج سال از رئیس دفتر سابق بن علی بزرگ تر است.

زین العابدین بن علی 14 ژانویه 2011 در پی انقلاب مردمی این کشور به همراه لیلی طرابلسی همسر خود به عربستان سعودی گریخته است و همچنان در دامان آل سعود به سر می برد.
 

کد مطلب 1702697

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