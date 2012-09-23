اهداف عضو به سه بیمار نیازمند جان دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دوکلیه، کبد و نسوج شادروان مسعود خالقی به سه بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.

مسعود خالقی بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود.

مدیران تبلیغات اسلامی برای نمایندگان دغدغه فرهنگی ایجاد کنند



مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: مدیران ادارات تبلیغات اسلامی برای نمایندگان مجلس دغدغه فرهنگی ایجاد کنند.

حجت الاسلام ناصر شکریان اظهار داشت: اعتبارات فرهنگی بسیار کم است و باید با برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های فرهنگی گام برداریم.

وی افزود: همه ما موظف به برگزاری مطلوب برنامه های فرهنگی هستیم و باید با هر اعتبار تخصیص یافته در جهت گسترش مسائل فرهنگی تلاش کنیم.

مبلغان و روحانیون تجلی حقیقت در جامعه باشند

آیت الله جباری نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در گردهمایی مدیران ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی مازندران گفت: مبلغین و روحانیون، تجلی حقیقت در جامعه باشند.

وی افزود: خوشبختانه جامعه ما دارای روحانیون متقی است که همگی در خدمت دین هستند و باید از این ظرفیت های دینی به درستی استفاده و بهره برداری شود.

جباری گفت: استعدادها و نیازمندی های مختلف اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با سازماندهی مناسب روحانیون از آنان بهره برداری مناسب شود.