  1. هنر
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

شکایت قربانیان فاجعه کلرادو از سینما

شکایت قربانیان فاجعه کلرادو از سینما

سه نفر از آسیب دیدگان حادثه سینمای کلرادو و قتل عامی که در جریان نمایش فیلم "شوالیه تاریکی برمی خیزد" رخ داد، از سینمای نمایش دهنده به دلیل فقدان تجهیزات هشداردهنده شکایت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دنیس ترینوم"، "برندون اکسلورد" و "جاشوا نولان" سه تن از آسیب دیدگان این حادثه پس از اعلام شکایت از سینمای شهر اورورا، غفلت مسوولان این سینما را در رعایت اصول ایمنی موجب بروز این حادثه عنوان کرده اند.

بر اساس این گزارش، به گفته این سه نفر درب خروج این سینما که برای مواقع اظطراری طراحی شده بود فاقد هشداردهنده های لازم بوده است.

این درحالی است که بر اساس قوانین فدرال سینماها تنها در صورتی می توانند اقدام به نمایش فیلم کنند که تجهیزات ایمنی لازم را برای شرایط اورژانسی داشته باشند.

همچنین بر اساس اظهارات ایشان هولمز به راحتی از در پشتی وارد سینما می شود و بدون هیچ مزاحمتی اقدام به تیراندازی می کند،درصورتی که اگرسینما دارای هشدار دهنده بود،  ورود غیرقانونی وی کاملا مشخص می شد.

کد مطلب 1702702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها