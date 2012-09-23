شکایت قربانیان فاجعه کلرادو از سینما

به گزارش خبرنگار مهر، دنیس ترینوم"، "برندون اکسلورد" و "جاشوا نولان" سه تن از آسیب دیدگان این حادثه پس از اعلام شکایت از سینمای شهر اورورا، غفلت مسوولان این سینما را در رعایت اصول ایمنی موجب بروز این حادثه عنوان کرده اند.

بر اساس این گزارش، به گفته این سه نفر درب خروج این سینما که برای مواقع اظطراری طراحی شده بود فاقد هشداردهنده های لازم بوده است.

این درحالی است که بر اساس قوانین فدرال سینماها تنها در صورتی می توانند اقدام به نمایش فیلم کنند که تجهیزات ایمنی لازم را برای شرایط اورژانسی داشته باشند.

همچنین بر اساس اظهارات ایشان هولمز به راحتی از در پشتی وارد سینما می شود و بدون هیچ مزاحمتی اقدام به تیراندازی می کند،درصورتی که اگرسینما دارای هشدار دهنده بود، ورود غیرقانونی وی کاملا مشخص می شد.