روحیه پیروزی طلبانه نوجوانان قابل تقدیر است/ اهمیت پیروزی برابر لائوس

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برتری نوجوانان ایران برابر لائوس ضمن بیان مطلب فوق گفت: شروع مسابقات مشکلاتی دارد اما تیم ایران با گذشت زمان مسابقه شرایط بهتری پیدا کرد. البته شاید دریافت گل نخست تاثیر در گرایش بازیکنان به کارهای انفرادی برای رساندن تیم به موفقیت داشت اما در ادامه آنها با اجرای برنامه‌های تاکتیکی، موفق به شکست حریف شدند.

وی این گل زودهنگام را عاملی دانست که بازیکنان تیم در بازی‌های آینده با تمرکز بیشتری به میدان رفته و اشتباهات کمتری را انجام دهند و افزود: برتری ایران و تساوی کویت و یمن، صددرصد به سود نوجوانان کشورمان بود زیرا در صورت پیروزی در بازی آینده، صعودمان به مرحله حذفی مسابقات قطعی می‌شود.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت تیم‌های نوجوانان یمن و کویت هم اظهار داشت: این دو تیم شرایط خوبی دارند اما به نظرم نمی‌توانند برای ایران خطرساز باشند. البته این مسئله نباید عاملی باشد تا بازیکنان تیم نوجوانان، این دو تیم را دست کم بگیرند.

معینی همچنین خاطرنشان کرد: نکته بسیار مثبتی که در تیم وجود داشت، انگیزه بالای تیم و روحیه پیروزی طلبانه بازیکنان بود زیرا آنها زمانیکه عقب افتادند، بیش از انرژی واقعی خود برای رسیدن به موفقیت تلاش کردند. قطعا در ادامه مسابقات شاگردان دوستی‌مهر از نظر برنامه‌های تاکتیکی هم به هماهنگی لازم رسیده و با قدرت بیشتری برابر رقیبان به میدان می‌روند.

وی با تقدیر از همبستگی مشهود بین بازیکنان تیم ایران در بازی با لائوس، تاکید کرد: منشاء این اتفاق مثبت کادرفنی تیم نوجوانان است و مطمئنا این اتحاد و روحیه فداکاری که در تیم نوجوانان وجود دارد، می‌تواند در شرایط سخت به موفقیت تیم کمک کند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در پایان در مورد استقبال اندک هواداران از این بازی گفت: مسئولان می‌توانستند با بسیج کردن مدارس فوتبال، بازیکنان شاغل در این مدارس را برای تشویق تیم به ورزشگاه بیاورند زیرا هم آنها با آوردن شور و نشاط واقعی به ورزشگاه، از تیم نوجوانان به خوبی حمایت می‌کردند و هم دیدن بازی‌ها، به سود آینده این نفرات بود.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه به میزبانی ایران در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار می‌شود و تیم ایران در نخستین بازی‌اش در این جام روز شنبه برابر تیم لائوس به پیروزی 3 بر یک دست یافت.