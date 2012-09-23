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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

اسدی عنوان کرد:

سالانه 2000 تن فرآورده های فولادی در ریخته گری "ساچمه شات بلاست غرب" تولید می شود

سالانه 2000 تن فرآورده های فولادی در ریخته گری "ساچمه شات بلاست غرب" تولید می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل و کارفرمای تعاونی شماره 162 کارگاه ریخته گری سنندج از تولید سالانه دو هزار تن انواع فرآورده های فولادی در ریخته گری ساچمه شات بلاست غرب کشور در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو اسدی در حاشیه بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان از تعاونی 162 ریخته گری سنندج اظهار داشت: این گارگاه ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن انواع فرآورده های فولادی از جمله مقاطع فولادی، انواع قطعات ریختگی و ساچمه شات بلاست را دارد.

وی بیان کرد: زمینه مصرف تولیدات فولادی این کارگاه کارخانه های بزرگ خودروسازی و صنایع فولادی در کشور است و فعالیت این کارگاه مثبت و ارزشمند با روند توسعه بالا است.

مدیرعامل و کارفرمای تعاونی شماره 162 کارگاه ریخته گری سنندج افزود: خوشبختانه تولیدات این کارگاه از کیفیت بالایی برخوردار بودهو جزو سه کارگاه ریخته گری تولید ساچمه شات بلاست در ایران است که در کردستان و شهر سنندج فعالیت می کند.

اسدی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر صدها میلیون تومان انواع دستگاه های تولید قطعات فولادی و وابسته در آن ساخته و برای تولید در مراکز بزرگ صنعتی کشور به کار گرفته شده است، اظهار داشت: احداث این تعاونی در سال 1367 با سرمایه اولیه 200 هزار تومان بوده و در سال 1374 به بهره برداری رسید.

وی گفت: این تعاونی برای 30 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است و برای 20 نفر دیگر نیز به طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده و برای راه اندازی آن تاکنون مبلغ 30 میلیون تومان تسهیلات از بانک صادرات دریافت شده است.

مدیرعامل و کارفرمای تعاونی شماره 162 کارگاه ریخته گری سنندج بیان کرد: از جمله ویژگی بارزی که این کارگاه ریخته گری را با تمام کارگاه های ریخته گری کشور متمایز کرده است منحصر بودن خطوط تولید و دستگاه های مورد استفاده در آن است.

اسدی در پایان یادآور شد: طراحی خط تولید، طراحی دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید کارگاه، سنجش و برآورد نیازهای تولیدی، طراحی و ساخت انواع دستگاه ها و قطعات مورد استفاده در این کارگاه توسط خود مدیرعامل ساخته و تولید می شود و در صنایع غرب کشور کاربرد دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در این بازدید، تعاونی 162 ریخته گری سنندج را جزو اولین تعاونی های تشکیل شده در استان دانست و اعلام کرد: این تعاونی در طول نزدیک به 20 سال فعالیت خود توانست بخشی از نیازهای کارخانجات و صنایع بزرگ کشور در زمینه انواع فرآورده های فولادی از جمله ساچمه های شات بلاست را رفع کند.

رامین اسدی در پایان اظهار داشت: با گسترش و توسعه تعاونی های موفق و فراهم سازی زمینه ایجاد افزایش بهره وری در آنها، شاهد تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه می شویم.

کد مطلب 1702712

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