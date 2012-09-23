سالانه 2000 تن فرآورده های فولادی در ریخته گری "ساچمه شات بلاست غرب" تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو اسدی در حاشیه بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان از تعاونی 162 ریخته گری سنندج اظهار داشت: این گارگاه ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن انواع فرآورده های فولادی از جمله مقاطع فولادی، انواع قطعات ریختگی و ساچمه شات بلاست را دارد.

وی بیان کرد: زمینه مصرف تولیدات فولادی این کارگاه کارخانه های بزرگ خودروسازی و صنایع فولادی در کشور است و فعالیت این کارگاه مثبت و ارزشمند با روند توسعه بالا است.

مدیرعامل و کارفرمای تعاونی شماره 162 کارگاه ریخته گری سنندج افزود: خوشبختانه تولیدات این کارگاه از کیفیت بالایی برخوردار بودهو جزو سه کارگاه ریخته گری تولید ساچمه شات بلاست در ایران است که در کردستان و شهر سنندج فعالیت می کند.

اسدی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر صدها میلیون تومان انواع دستگاه های تولید قطعات فولادی و وابسته در آن ساخته و برای تولید در مراکز بزرگ صنعتی کشور به کار گرفته شده است، اظهار داشت: احداث این تعاونی در سال 1367 با سرمایه اولیه 200 هزار تومان بوده و در سال 1374 به بهره برداری رسید.

وی گفت: این تعاونی برای 30 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است و برای 20 نفر دیگر نیز به طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده و برای راه اندازی آن تاکنون مبلغ 30 میلیون تومان تسهیلات از بانک صادرات دریافت شده است.

مدیرعامل و کارفرمای تعاونی شماره 162 کارگاه ریخته گری سنندج بیان کرد: از جمله ویژگی بارزی که این کارگاه ریخته گری را با تمام کارگاه های ریخته گری کشور متمایز کرده است منحصر بودن خطوط تولید و دستگاه های مورد استفاده در آن است.

اسدی در پایان یادآور شد: طراحی خط تولید، طراحی دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید کارگاه، سنجش و برآورد نیازهای تولیدی، طراحی و ساخت انواع دستگاه ها و قطعات مورد استفاده در این کارگاه توسط خود مدیرعامل ساخته و تولید می شود و در صنایع غرب کشور کاربرد دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در این بازدید، تعاونی 162 ریخته گری سنندج را جزو اولین تعاونی های تشکیل شده در استان دانست و اعلام کرد: این تعاونی در طول نزدیک به 20 سال فعالیت خود توانست بخشی از نیازهای کارخانجات و صنایع بزرگ کشور در زمینه انواع فرآورده های فولادی از جمله ساچمه های شات بلاست را رفع کند.

رامین اسدی در پایان اظهار داشت: با گسترش و توسعه تعاونی های موفق و فراهم سازی زمینه ایجاد افزایش بهره وری در آنها، شاهد تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه می شویم.