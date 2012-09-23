احداث زیرگذر باکسی در راه آهن قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف گران پاشا سرپرست راه آهن شمال در مراسم افتتاح این زیرگذر اظهار داشت: این زیرگذر که از نوع باکس های پیش ساخته بوده در ابعاد 2.5 متر ارتفاع و 2.5 متر عرض توسط کارکنان فنی راه آهن احداث شد.

وی افزود: راه آهن شمال در اجرای این پروژه، تهیه و نصب باکس های پیش ساخته را برعهده داشته و این عملیات برای هر رمپ قریب به یازده ساعت زمانبری داشت.

گران پاشا گفت: پس از احداث این زیرگذرها عملیات آن جانبی از قبیل آسفالت رمپ های ورودی و خروجی، بتن ریزی دیوار حائل و ایجاد کانال هدایت آبهای سطحی و نماسازی حریم بر عهده شهرداری است.

اجرای برنامه های بزرگداشت دفاع مقدس در راه آهن شمال

به مناسبت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت خاطره شهدا و رشادت های ملت قهرمان ایران در دوران جنگ تحمیلی، برنامه های مختلفی از سوی اداره کل راه آهن شمال در مرکز اداره کل و ایستگاههای طول خط برگزار خواهد شد.

برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در راه آهن شمال شامل برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد حر راه آهن ساری با حضور مسئولان و کارکنان راه آهن شمال، فضاسازی تبلیغاتی و نصب بنر و پارچه بمناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس بر سر درب اداره کل و ایستگاههای طول خط ، برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ایستگاههای طول خط راه آهن شمال همراه با حضور کارکنان و مسئولان ایستگاهها و سخنرانی ائمه جماعت ایستگاهها است.

راه آهن شمال در دوران دفاع مقدس ضمن عزیمت 360 تن از کارکنان خود به جبهه های نبرد حق علیه باطل، 10 شهید ، 65 جانباز و 27 آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.