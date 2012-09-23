برگزاری هفته دفاع مقدس در فیلیپین/ نمایشگاه لایه های پنهانی جنگ

به گزارش خبرنگار مهراز مانیل ،در این مراسم که همراه با نمایشگاهی ازعکس تحت عنوان لایه های پنهانی جنگ بود، تصاویری مستند از همراهی شرق و غرب و استکبار جهانی با رژیم بعث عراق علیه مردم مظلوم ایران در سالن رایزنی به معرض نمایش درآمد که مورد توجه قرار گرفت.

در این مراسم گزیده ها یی از فیلم های مستند جنگ تحمیلی، خاطره فداکاری ها و جانفشانی های امت مسلمان ایران به فرمان امام خمینی (ره)بنمایش درآمد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کالج بین المللی المصطفی نیز طی سخنانی مطالبی را پیرامون هفته دفاع مقدس، محکومیت هتک حرمت به ساحت پاک پیامبر اکرم (ص) و همچنین ولادت حضرت معصومه (س) ایراد کردند.