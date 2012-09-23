تضعیف باورها و اعتقادات جوانان هدف دشمنان در جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده شامگاه شنبه در کارگاه هم اندیشی تهدیدات جنگ نرم ویژه استادان دانشگاه های استان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی خود باوری را به ملت و بویژه جوانان کشور ارائه کرده است.

وی اظهار داشت: اولین لازمه توفیق در حرکت اعتقادی استقامت و بردباری است و استادان و دانشگاهیان ما باید به این امر توجه کنند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: ماموریت اصلی دانشگاه ها علمی و فرهنگی بوده و هدف اصلی مراکز آموزش عالی تربیت انسان است که این امر بدون صبر و استقامت تحقق نمی یابد.

وی با بیان اینکه افتخار ما اینست که ادامه دهنده راه شهدا باشیم، اظهار کرد: همه آنهایی که به این انقلاب دل بسته اند و درد دین دارند زیر چتر بسیج هستند و لازم است سطح بسیج استادان فراگیرتر شود.

مسئول بسیج استادان دانشگاه های آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: رهبر معظم انقلاب استادان را فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان را افسران جنگ نرم معرفی کرده اند و اکنون این فرماندهان در دانشگاه ها وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارند.

مسلم اورنگی افزود: استادان دانشگاه ها باید در کنار تدریس و پژوهش ، افق نگاهشان را به سمت منویات رهبر معظم انقلاب متمرکز کرده و با افزایش بصیرت در خودشان به مقابله با جنگ نرم برخیزند.