  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

آژیده:

تضعیف باورها و اعتقادات جوانان هدف دشمنان در جنگ نرم است

تضعیف باورها و اعتقادات جوانان هدف دشمنان در جنگ نرم است

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تبریز گفت: دشمنان اسلام با راه اندازی جنگ نرم به دنبال تضعیف اعتقادات و دستاورد ای علمی جوانان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده شامگاه شنبه در کارگاه هم اندیشی تهدیدات جنگ نرم ویژه استادان دانشگاه های استان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی خود باوری را به ملت و بویژه جوانان کشور ارائه کرده است.

وی اظهار داشت: اولین لازمه توفیق در حرکت اعتقادی استقامت و بردباری است و استادان و دانشگاهیان ما باید به این امر توجه کنند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: ماموریت اصلی دانشگاه ها علمی و فرهنگی بوده و هدف اصلی مراکز آموزش عالی تربیت انسان است که این امر بدون صبر و استقامت تحقق نمی یابد.

وی با بیان اینکه افتخار ما اینست که ادامه دهنده راه شهدا باشیم، اظهار کرد: همه آنهایی که به این انقلاب دل بسته اند و درد دین دارند زیر چتر بسیج هستند و لازم است سطح بسیج استادان فراگیرتر شود.

مسئول بسیج استادان دانشگاه های آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: رهبر معظم انقلاب استادان را فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان را افسران جنگ نرم معرفی کرده اند و اکنون این فرماندهان در دانشگاه ها وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارند.

مسلم اورنگی افزود: استادان دانشگاه ها باید در کنار تدریس و پژوهش ، افق نگاهشان را به سمت منویات رهبر معظم انقلاب متمرکز کرده و با افزایش بصیرت در خودشان به مقابله با جنگ نرم برخیزند.

کد مطلب 1702718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها