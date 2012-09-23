امضای تفاهم نامه همکاری میان حوزه علمیه و وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه میان حوزه علمیه و وزارت ورزش در یک مقدمه و هفت ماده تنظیم و به امضای آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه کشور و محمد عباسی ، وزیر ورزش و جوانان رسیده است.

در ماده اول این تفاهم نامه از مواردی چون پاسخگویی به نیازهای وزارت ورزش و جوانان با حضور کارآمد و موثر حوزویان، ارائه خدمات فرهنگی به جامعه جوان کشور و مجامع ورزشی، بهره گیری از ظرفیت های موجود این وزارت خانه در راستای گسترش نشاط و سلامت حوزویان و نیز تبادل اطلاعات جهت تشکیل بانک جامع اطلاعاتی مورد نیاز طرفین به عنوان اهداف انعقاد تفاهم نامه یاد شده است.



همچنین در ماده دوم به عنوان تعهدات طرفین، به مواردی چون تامین محتوای لازم برای تقویت شناخت و باور هویت اسلامی - ایرانی، ارائه راهکارها و روشهای مناسب جهت تقویت و تعمیق معرفت دینی، ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج ازدواج براساس ارزش های دینی، آگاهانه، آسان، بهنگام و پایدار، تامین منابع انسانی متخصص فرهنگی در عرصه های مورد نیاز وزارت ورزش متناسب با ماموریت حوزه های علمیه، ایجاد گرایش مشاوره در سطح سه حوزه به منظور تربیت مشاوران دینی و ... اشاره شده است.



همکاری در برنامه ریزی برای تربیت دینی جوانان و ورزشکاران و تدوین منابع آموزشی مورد نیاز وزارت ورزش براساس آموزه های دینی، زمینه سازی و ایجاد فرصت مناسب برای بهره برداری از توانمندی های حوزه در امر ارتقاء شناخت و باور هویت دینی جوانان، بهره گیری از منابع انسانی حوزه های علمیه در همه رده های وزارت ورزش و جوانان متناسب با ماموریت های حوزه، حمایت از پژوهش ها و پایان نامه های حوزوی در راستای نیازهای این وزارت، حمایت و پشتیبانی از برنامه های حوزه در جهت ترویج و تسهیل ازدواج جوانان و ... از دیگر موارد مورد تفاهم مرکز مدیریت حوزه های علمیه و وزارت ورزش است.



بر مبنای این گزارش، براساس بند سوم این تفاهم نامه، ستادی مرکب از سه نفر از نمایندگان حوزه و سه نفر از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، زمینه های اجرای تفاهم نامه را فراهم می آورد.

همچنین براساس بند دیگری از این تفاهم نامه، ارتباط وزارت ورزش و جوانان و مراکز مربوطه با حوزویان و واحدهای حوزوی می بایست تنها از طریق معاونت امور طلاب و دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور و در استان ها ازطریق مدیریت های استانی حوزه صورت پذیرد.



اجرای طرح پاکسازی معابر با استفاده از هزار نیروی خدماتی



معاون خدمات شهری شهرداری قم با توجه به فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس از اجرای طرح جهادی ویژه به منظور پاکسازی محله ای در جهت آراستگی و زیباسازی شهر و رفع موانع و نازیبائیهای بصری و زیست محیطی به خصوص در معابر اصلی منتهی به مدارس و مراکز آموزشی خبر داد.



جهانبخش نجف زاده ادامه داد: طرح پاکسازی و شستشوی حاشیه کمربندی، زمینهای بایر و معابر به خصوص معابر اصلی منتهی به مدارس با توجه به اولویتهای مورد اجرا قرار گرفت.



وی ادامه داد: این طرح با مشارکت و همیاری نواحی 26 گانه مناطق هشتگانه شهرداری با سازمانهای پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری با استفاده از هزار نیروی انسانی و 150 دستگاه خودروی سبک، نیمه سنگین و سنگین به منظور رفع سریع مشکلات پر مخاطره صورت گرفت.

برگزاری نشست شعرای آئینی ترک زبان در حرم حضرت معصومه(س)

مراسم شعر خوانی بهار کرامت با حضور احمد امیر آبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، جواد رسولی زنجانی و جمعی از شاعران آیینی و آذری زبان کشور در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.

همچنین در این مراسم تنی چند از شاعران و اساتید جامعه ادبی جمهوری آذربایجان نیز حضور داشتند.



این مراسم به همّت جامعه ادبی نیّر (مجمع شعرای آئینی ترک زبان قم) و با همکاری آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار شد.