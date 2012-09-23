به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ادعای این منبع ناشناس، این تلفن هوشمند جدید شرکت سامسونگ دارای یک صفحه نمایش 5 اینچی OLED و پشتیبانی کامل از LTE خواهد بود.

این منبع مدعی شده است که این شرکت کره ای قصد دارد دستگاه جدید خود را در کنگره جهانی موبایل که ماه فوریه در بارسلونا برگزار می شود، رونمایی کند و در مارس 2013 آن را وارد بازار خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرد که اندازه صفحه نمایش این دستگاه نسبت به صفحه نمایش 4.8 مدل S3 افزایش خواهد یافت و همچنین پردازشگر قوی چهارهسته ای برای آن درنظر گرفته می شود.

اگرچه تصور می شود که تغییرات زیبایی شناسی نیز در این دستگاه اعمال می شود، اما بعید به نظر می رسد که گوشه های منحی این دستگاه تغییر چشمگیری داشته باشد.

این نکته را باید خاطر نشان کرد که این گزارش هنوز به طور رسمی به تصویب نرسیده و نمی توان به صحت آن اتکا کرد. این درشرایطی است که در صورت صحت این گزارش این اقدام را می توان پاسخ مستقیمی به دستگاه تلفن هوشمند آی فن 5 شرکت اپل دانست که چندی پیش رونمایی شد.

درحالی که تلفن هوشمند آی فن 5 بی تردید یک تلفن بسیار محبوب خواهد بود، اما هنوز هم عده ای از فقدان ویژگیهای نوآورانه آن ابراز ناامیدی می کنند.

در بازار تلفنهای همراه سامسونگ رقیب اصلی اپل است، چرا که دو شرکت در حال حاضر درگیری دادخواستهای حقوقی در سراسر جهان شده اند. تلفن محبوب گلکسی S3 سامسونگ که بهار امسال وارد بازارهای کشورهای نیم کره شمالی شد 20 میلیون دستگاه فروش داشت و این شرکت اعتقاد دارد که تا پایان سال موفقیت آن را به فروش 30 میلیون دستگاه می رساند.