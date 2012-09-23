دو نهاد فرهنگی اهانت به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) در نامه‌ای به عموم فعالان فضای مجازی در سراسر جهان، اهانت به ساحت پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد که متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بار دیگر سلطه گران رسانه‌ای دنیا شیفته قدرت مجازی خود شده و به ساحت والای پیامبر عزیز اسلام به شکل بی سابقه‌ای تاخته‌اند؛ غافل از اینکه آن خداوندی که گهواره حضرت موسی (ع) را به سلامت از رود نیل گذراند و اورا با معجزات آشکار بر فرعونیان پیروز نمود، حضرت عیسی (ع) را بدون پدر خلق، و نشانه‌های روشن به او عطا فرمود و پیامبرگرامی اسلام را در سراسر زندگی از شر دشمنان در پناه خود حفظ کرد، اکنون نیز خود درهم شکننده مکر دشمنان حبیب خود است.

دوستان عزیز!

سوء استفاده از امکانات رسانه‌ای دنیا خصوصا فضای مجازی برای توهین به مقدسات و نشر فیلم و کاریکاتورهای موهن و تغافل سرویس دهندگان اینترنتی وابسته به صهیونیستها از پاسخ به خواستهای مکرر مسلمانان و عموم آزادگان عالم مبنی بر حذف اینگونه محتواها از سرورهای خود، نمود دیگری از همدستی نظام کنونی حاکم بر ایالات متحده امریکا با سازندگان این برنامه هاست.

حق طلبان عالم !

حاکمان امریکا و برخی کشورهای غربی به جای شناسایی و برخورد با عوامل توهین به مقدسات دینی، با اعمال فشار و سانسور، سایتها و محتواهای اسلامی را از سرورها حذف نموده و با حمایت از گوگل، فیس بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت صهیونیستها، زبانهای حقیقت گوی مخالف خود را بسته و برخلاف ادعاها و شعارهای ظاهر فریبی همچون آزادی بیان هر گونه اعتراض مردمی را نیز فیلتر می‌کنند.

دولت آمریکا چگونه از حمایت از آزادی بیان دم می‌زند در حالی که با هرگونه انتقاد از هولوکاست و همجنسگرایی به شدت برخورد کرده و با انتشار هر گونه مطلب علمی و مستند که گوشه‌ای از حقیقت را روشن و چهره خبیث و سیاست‌های ضد انسانی‌شان را نمایان کند، برخورد می‌نماید؟! هر گونه توهین به انبیای الهی از نظر اسلام، مسیحیت، یهود و سایر ادیان

الهی که جمعاً اکثریت جامعه بشری را تشکیل می‌دهند مردود است و البته در اعلامیه‌های جهانی مانند اعلامیه حقوق بشر ملل متحد مصوب 1948، ماده 19 کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق بشر مصوب 1969،

اعلامیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 1996، بیانیه اجلاسیه سران سازمان ملل متحد در 12 دسامبر 2003 و بیانیه مصوبه اجلاسیه دوربان سال 2003 نیز بندهایی به محکومیت توهین به ادیان و چهره های آسمانی اختصاص یافته است.

بیدار دلان عالم!

در حقیقت این حرکت شیطانی، اهانت به تمامی پیروان ادیان آسمانی است که در کتب خود به بعثت حضرت احمد - که سلام پیاپی خدا بر او و خاندانش باد - مژده داده بودند. پیامبر عظیم الشان اسلام همان کسی است که در انجام دادنِ فرمان خدا خود را به رنج افکند، جسمش را در راه اوهدف تیرهای بلا گردانید.

پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) برای رستگاری کل بشریت مبعوث شدند و در طول تاریخ اخلاق و منش و شخصیت بزرگوار ایشان عموم انسانها را مجذوب کرده چرا که منطبق با فطرت الهی انسان است که خداوند عزوجل فرمود : "فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا". فلذا احساس خطر عده‌ای قلیل و البته صاحب قدرت و ثروت نامشروع در دنیا که پیرو شیطانند و در عصر حاضر مصداق آن همان لابی صهیونیستی است، برنامه توهین به ایشان را رقم زده که البته اقدامی از سر غضب توأم با عجز و همچون خاک پاشیدن به چهره پرفروغ خورشید تلقی می‌گردد.

فعالان حوزه فضای مجازی!

مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی «فرا» ضمن محکوم کردن این اقدامات دو وظیفه برای کلیه دست اندرکاران این حوزه متصور است:

1) از آنجا که هر گونه سرویس دهی به محتوا و مضامین هم جهت با این اهانت‌ها به مثابه تایید و حمایت از آن است، لذا هوشیاری و دقت همه فعالان این حوزه و همچنین تذکر و اعتراض به صاحبان سرورها و سرویس دهندگان چنین مضامینی ضرورتی انکارناپذیر است فلذا از عموم کاربران فعال در فضای مجازی دعوت می‌گردد تا ضمن تداوم اعلام انزجار از سرویس دهنده های اینترنتی حامی محتواهای موهن به پیامبران عظیم الشان الهی، در اعتراض به عدم اقدام شایسته از سوی شرکت گوگل مبنی بر توجه به خواست مردم دنیا و اصرار بر عدم حذف محتوای موهن به پیامبر اسلام از روی سرورهای خود بویژه در جستجوگر گوگل و یوتیوب، همراه با هم به مدت 2 روز طی روزهای دوشنبه و سه شنبه سوم و چهارم مهر ماه جاری مطابق با 24 و 25 سپتامبر میلادی استفاده از سرویسهای اینترنتی گوگل را متوقف میکنیم و گوگل را از اولویت استفاده خود در فضای مجازی کنار می‌گذاریم.

2) از تمام فعالان فضای مجازی در سرتاسر دنیا دعوت می‌شود با تولید و انتشار محتوای متناسب با بسترهای مختلف فضای مجازی ضمن مقابله با سازندگان فیلم موهن به شناساندن و معرفی چهره حقیقی و نورانی پیامبر اکرم (ص) و خلق عظیم ایشان بپردازند. در این خصوص پیشنهاد می‌شود با ترجمه بخش‌هایی از خطبه 160 و 108 کتاب نهج البلاغه امیر مومنان علی (ع) و همچنین دعای دوم صحیفه سجادیه و دیگر متون اصیل موجود در وصف پیامبر به زبان های گوناگون و انتشار گسترده آن در فضای مجازی در شناساندن چهره تابناک و صفات پیامبر اعظم به جهانیان تلاش نماییم.

لبیک یا رسول الله

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی جسارت به پیامبر را محکوم کرد

همچنین در خبری دیگر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با صدور بیانه‌ای اقدام توهین آمیز به ساحت پیامبر اعظم (ص) را محکوم کرد.

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی اقدام توهین آمیز فیلم ساز آمریکایی صهیونیستی به ساحت پیامبر اعظم (ص) را محکوم کرد، و آن را کاری شرم آور در جهت ایجاد اختلاف در بین ملل جهان دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: پیامبران الهی به دنبال برقراری رابطه حسنه میان افراد بشر بر اساس عدالت، صلح، صفا، تعاون، احسان، عاطفه و خدمت به یکدیگر بودند.پیامبر عظیم الشان اسلام به اقرار توده های مختلف مردم جهان از هر دین و آیینی به عنوان چهره‌ای از انسان کامل مطرح است. آیا اهانت به انسان های پاک و مقدسات جمعیت فراوانی از مردم جهان مصداق آزادی بیان و رای است؟