مهلت ارسال اثر به جشنواره هنر و رسانه آخر مهر است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی ستوده‌نیا گفت: طبق تقویم زمانی جشنواره، اهالی رسانه تا پایان مهر ماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود در حوزه های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، مد و لباس و آموزش هنر اقدام کنند.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه بنا داریم اختتامیه جشنواره و مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان را همزمان با بزرگداشت شهدای رسانه در پانزدهم آذرماه برگزار کنیم، فرصتی برای تمدید مهلت ارسال اثر نداریم.

ستوده‌نیا افزود: بر اساس تقویم جشنواره، بعد از پایان مهلت ارسال آثار، دبیرخانه جشنواره در آبان ماه نسبت به دسته بندی و کد گذاری آثار بر اساس بخش و رشته های جشنواره اقدام خواهد کرد. سپس مراحل انتخاب اولیه و داوری آثار انجام می شود.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره با این توضیحات از خبرنگاران خواست در یک ماه باقی مانده نسبت به ارسال آثار خود به جشنواره اقدام کنند.

ستوده‌نیا با بیان اینکه یکی از اهداف طراحی و برگزاری جشنواره «هنر و رسانه» برقراری تعامل بیشتر میان اهالی رسانه و هنرمندان است گفت: از آنجا که این جشنواره در آغاز راه است، همراهی بیشتر اهالی رسانه را می‌طلبد چرا که در واقع این جشنواره متعلق به خبرنگاران و فعالان رسانه است.