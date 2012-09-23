به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیدایی امروز در بازدید از شهرک صنعتی سیاهکل افزود: با انجام بازاریابی و توسعه صادرات می توان به توسعه شرکتها و تولیدات داخلی کمک کرد.

وی همچنین استفاده از منابع داخلی و حمایت از تولید داخلی را ضامن جلوگیری از تحریم های غرب بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهارداشت: تحریم های غرب باعث کسب موفقیت در برخی از عرصه ها داخلی شده است.

مدیر شهرک صنعتی سیاهکل نیز در این بازدید گفت: شبکه داخلی آب و تاسیسات پمپاژ چاه آب، مخزن زمینی، شبکه روشنایی معابر، شبکه مخابرات، اینترنت پر سرعت بی سیم، شبکه فاضلاب، شبکه برق، شبکه توزیع گاز، زیر سازی و آسفالت خیابان ها و سایت تصفیه خانه فاضلاب از امکانات زیر بنایی موجود در این شهرک است.

وحید ابراهیم پور افزود: اجرای شبکه 20 کیلو ولت برای برق رسانی به مجتمع کارگاهی، اجرای شبکه فشار ضعیف برای عرصه خدماتی، جدول گذاری و احداث کانال بتنی هدایت آبهای سطحی خیابانهای فرعی، پیاده روسازی و روکش آسفالت را از پروژه های در حال اجرای این شهرک طی سال جاری عنوان کرد.

شهرک صنعتی سیاهکل به وسعت 47 هکتار با قابلیت استقرار صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی، سلولزی، برق و الکترونیک، کانی غیر فلزی در شرق گیلان واقع شده است.