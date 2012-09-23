ترکی داور بازی صبا و نفت تهران شد/ آخرین حضور گل محمدی روی نیمکت صبا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته نهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال از جمعه سی و یکم شهریورماه آغاز شده است، در شب دوم بازی های این هفته محسن ترکی در راس تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران این دیدار را در تهران قضاوت خواهد کرد.
صبا تیم هفتم و نفت تیم چهارم جدول رده بندی لیگ برتر
بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهای فوتبال صبای قم تیم هفتم و نفت تهران تیم چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است عصر امروز یکشنبه دوم مهر ماه در چارچوب دیداری از هفته نهم از دور رفت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در تهران برگزار شود را محسن ترکی قضاوت میکند.
ترکی، داور باتجربه و بین المللی فوتبال ایران در این دیدار حساس بین تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران را علیرضا کهوری به عنوان کمک داور اول و مهدی الوندی به عنوان داور دوم یاری میکنند ضمن اینکه جواد شرفی بر به عنوان داور چهارم و غلامرضا بهروان به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری این مسابقه مهم را یاری خواهند کرد.
صبای قم و نقت تهران در حالی از ساعت 17 و 25 دقیقه دومین روز مهر ماه در دیداری از هفته نهم دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف یکدیگر میروند که در حال حاضر صبای قم با کسب 14 امتیاز در مکان هفتم جدول و در نزدیکی تیم های بالای جدول قرار گرفته است ولی تیم فوتبال نفت تهران با کسب 15 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال جای دارد.
عملکرد مشابه صبای قم در دیدارهای خانگی و میهمانی های لیگ برتر
صبای قم در هفتههای گذشته مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در خانه توانسته است دو پیروزی برابر پیکان و گهر شهرداری دورود، یک تساوی و یک باخت برابر میهمانان لیگ برتری خود به دست بیاورد و در مجموع از 12 امتیاز، هفت امتیاز را در بازیهای خانگی به دست آورده است.
این تیم در خارج از خانه نیز عملکرد مشابهی دارد و از چهار بازی بیرون از خانه موفق به کسب دو پیروزی برابر ذوب آهن و پرسپولیس تهران، یک تساوی با تراکتور سازی تبریز و یک باخت به صنعت نفت آبادان شده و از 12 امتیاز بازی های خارج از خانه هفت امتیاز کسب کرده است.
آخرین حضور گل محمدی روی نیمکت صبا در لیگ دوازدهم
یحیی گل محمدی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم امیدوار است تیمش در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور که آخرین روز حضور وی روی نیمکت آن خواهد بود، در پنجمین بازی خارج از خانه خود در ورزشگاه تختی مقابل نفت تهران سه امتیاز را کسب کند.
این در حالی است که صبای قم در دو بازی آخر خود مقابل تراکتورسازی تبریز و صنعت نفت آبادان در خارج از خانه موفق به شکست رقبای خود نشده است و این مهم نیز میتواند انگیزه بازیکنان صبای قم را برای موفقیت در این دیدار برابر شاگردان منصور ابراهیم زاده را افزایش بدهد.
در هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛
ترکی داور بازی صبا و نفت تهران شد/ آخرین حضور گل محمدی روی نیمکت صبا
قم - خبرگزاری مهر: محسن ترکی دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران در بازی هفته نهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را قضاوت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته نهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال از جمعه سی و یکم شهریورماه آغاز شده است، در شب دوم بازی های این هفته محسن ترکی در راس تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران این دیدار را در تهران قضاوت خواهد کرد.
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