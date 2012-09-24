تجاوزی دیگر دامنگیر شهر تاریخی پانزدهم شوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که حفاری عمیق در محدوده شهر صنعتگران محوطه تاریخی شوش و چند قدمی اداره میراث و پایگاه شوش انجام شد اما بازهم خبرهای جدیدی از حفاری غیرمجاز در نزدیکی حفاری قبلی به گوش رسیده است این درحالی است که در روزهای گذشته که مدیران میراث فرهنگی از پایش محوطه ها و برگزاری جلسات کارشناسی در شوش خبر می دادند، متجاوزان با خیال آسوده به حفر چاله ای با ابعاد حدودی 2× 2 متر و عمق دو متر به دنبال گنج یا اشیای تاریخی بوده اند چرا که این حفاری تا یک هفته پیش دیده نشده بود.

به نظر می رسد که متولیان ثبت جهانی شوش، حفاظت را جز اولویت های آخر خود قرار داده اند و برای هزینه کردن بودجه های اختصاص داده شده راه بهتری یافته اند.

در این باره، مجتبی گهستونی، دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: محوطه چهارصد هکتاری شوش هنوز حصار کشی کامل نشده است. بااین حال طی بررسی های به عمل آمده بودجه نزدیک به هفت میلیارد ریالی به انجام مرمت، حذف مداخلات قبلی و پاکسازی محوطه تعلق گرفت که به گمان برخی از کارشناسان می بایست اولویت نخست را به حفاظت فیزیکی محوطه قرار می دادند.

وی گفت: ناامنی در محوطه باستانی به علت محصور نبودن کامل، تنها به حفاری غیر مجاز ختم نمی شود تا جایی که در طی ماههای گذشته یک فقره سرقت و زورگیری نیز روی داده است که طی آن یکی از کارکنان شرکت های پیمانکار زخمی و اموال و تجهیزات وی نیز به سرقت رفت.

شاید اگر اقدامات انجام شده در محوطه شوش طی یک برنامه ریزی دقیق انجام می شد امروز شاهد لغو مجوزها از سوی پروهشکده باستانشناسی، حفاری های غیر مجاز، تعرض شهرداری به محوطه باستانی، تخریب بخشی از تپه آکروپل، سرقت درون محوطه و بی پناهی آثار ارزشمند باستانی درون باغ موزه شوش، تعرض به کاخ اردشیر و ده ها مورد تعرض به محوطه باستانی نبودیم. در هر حال شهر شوش نیازمند توجه جدی مسئولان و مدیران کلان میراث فرهنگی در سطح جهان است.