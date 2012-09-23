به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالکریم چوبساز در نشست هماندیشی اعضای کمیسیون نظارت بر امر درمان استان تهران افزود: روزانه 130 هزار بار ویزیت سرپایی بیماران در مراکز درمانی تأمیناجتماعی، بیانگر آن است که در سطح کشور کارکنان درمان این مراکز زحمات فراوانی متقبل میشوند.
وی افزود: اجرای صحیح نظام ارجاع و بازسازی بیمارستانهای فرسوده استان تهران، بسیاری از مشکلات درمانی این استان را برطرف خواهد کرد و یکی از برنامههای درمانی مهم تأمیناجتماعی این است که خدمات مراکز درمانی ملکی افزایش یابد و جدیدترین نمونه آن تقویت نرمافزاری ستاد توزیع بیمار است.
مدیر درمان تأمیناجتماعی استان تهران نیز در این جلسه گفت: نظارت و کنترل بر عملکرد مراکز درمانی تأمیناجتماعی استان تهران از اهداف اصلی درمان این استان است و اقدامات لازم در این زمینه پیشبینی و برنامهریزی شده است.
دکتر سیدعلی جمالیان با اشاره به مزایای طرح پزشک خانواده افزود: با اجرای صحیح این طرح در همه استانها، ضمن تسهیل سیستم ارجاع، از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی تهران نیز جلوگیری خواهد شد.
وی اظهار کرد: اجرای موفق پزشک خانواده و نظام ارجاع منوط به اصلاح نظام پرداخت و انجام به موقع تعهدات است تا خللی در اجرای آن به وجود نیاید و در این برنامهها همواره بر برخورد مناسب همراه با رعایت کرامت انسانی در همه مراکز درمانی و ارائه خدمات به صورت عادلانه تأکید شده است.
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