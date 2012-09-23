  1. جامعه
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

در سال گذشته انجام شد؛

انجام 50 میلیون ویزیت سرپایی در مراکز ملکی درمانی تأمین‌اجتماعی

انجام 50 میلیون ویزیت سرپایی در مراکز ملکی درمانی تأمین‌اجتماعی

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: 50 میلیون بار ویزیت سرپایی در سطح کشور از سوی پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور( به غیر از بیمارستان میلاد) در سال گذشته با موفقیت انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالکریم چوبساز در نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون نظارت بر امر درمان استان تهران افزود: روزانه 130 هزار بار ویزیت سرپایی بیماران در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی، بیانگر آن است که در سطح کشور کارکنان درمان این مراکز زحمات فراوانی متقبل می‌شوند.

وی افزود: اجرای صحیح نظام ارجاع و بازسازی بیمارستان‌های فرسوده استان تهران، بسیاری از مشکلات درمانی این استان را برطرف خواهد کرد و یکی از برنامه‌های درمانی مهم تأمین‌اجتماعی این است که خدمات مراکز درمانی ملکی افزایش یابد و جدیدترین نمونه آن تقویت نرم‌افزاری ستاد توزیع بیمار است.

مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران نیز در این جلسه گفت: نظارت و کنترل بر عملکرد مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی استان تهران از اهداف اصلی درمان این استان است و اقدامات لازم در این زمینه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

دکتر سیدعلی جمالیان با اشاره به مزایای طرح پزشک خانواده افزود: با اجرای صحیح این طرح در همه استان‌ها، ضمن تسهیل سیستم ارجاع، از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی تهران نیز جلوگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: اجرای موفق پزشک خانواده و نظام ارجاع منوط به اصلاح نظام پرداخت و انجام به موقع تعهدات است تا خللی در اجرای آن به وجود نیاید و در این برنامه‌ها همواره بر برخورد مناسب همراه با رعایت کرامت انسانی در همه مراکز درمانی و ارائه خدمات به صورت عادلانه تأکید شده است.
 
کد مطلب 1702739

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