به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرناز اعتصام روانپزشک مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا گفت: با توجه به اینکه درگیری سلولهای عصبی در هر قسمتی از مغز و طناب نخاعی می تواند اتفاق بیفتد ، طیف وسیعی از علائم از قبیل اسپاسم و ضعف عضلانی و ناتوانی حرکتی، علائم چشمی مانند دوبینی، تاری دید یا از دست رفتن قدرت بینایی، اختلال عملکرد روده و مثانه بصورت بی اختیاری یا تکرر ادرار، یبوست یا نشت مدفوع، علائم حسی مثل کرختی ، بی حسی ، سوزن سوزن شدن و درد در نواحی مختلف بدن، مشکلات جنسی ، سرگیجه و اختلال تعادل، در بیماران مبتلا به ام اس مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از زمان شناخت ام اس به عنوان یک بیماری، توجه پزشکان و بیماران اکثرا بر ناتوانی جسمی همراه با این بیماری متمرکز بوده است ولی در دهه اخیر ، اختلال در عملکرد حوزه های مختلف شناختی در بیماران ام اس مورد توجه بسیاری ازافراد قرار گرفته است.

این روانپزشک با بیان اینکه اختلال شناختی با شیوع 40 تا70 درصدی همراه است، گفت: در همه زیرگروهها و مراحل این بیماری و حتی اشکال خفیفتر آن مانند سندرم مجزای بالینی (CIS) و ام اس خوش خیم مشاهده می شود. تظاهرات بالینی این اختلال ، متغیر بوده و می تواند از اشکال خفیف به صورت مشکلات در حافظه کوتاه مدت، توجه و تمرکز و اختلال در عملکرد اجرایی تا بطور نادربصورت نقایص شدیدی مانند دمانس، دیده شود.

اعتصام بیان داشت: بیماری ام اس، بیشتر افراد را در اولین سالهای زندگی کاری درگیر می کند. اختلال شناختی در این افراد، می تواند کاملا ناتوان کننده بوده و هزینه سنگینی را از نظر فردی و اجتماعی وارد کند. این مسئله به خوبی شناخته شده که اختلال شناختی نه تنها دارای اثرات بالقوه ای برکاهش کیفیت زندگی بیماران است، بلکه می تواند بر عملکرد روزانه مانند قابلیت تصمیم گیریهای لازم در روند درمان بیماری و پذیرش و پیگیری دستورات درمانی، حفظ روابط اجتماعی و توانایی رانندگی تاثیرگذاشته و به عنوان عامل مهمی در از دست دادن شغل مشارکت نماید ، بنابراین تشخیص و درمان آن در اسرع وقت ضروری است.



این روانپزشک مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا در ادامه افزود: در حال حاضر از دو رویکرد درمان دارویی و غیر دارویی در مقابله با اختلال شناختی در افراد استفاده می گردد. هنوز درمان دارویی کاملا موثری برای درمان اختلال شناختی در بیماران MS وجود ندارد.

وی افزود: تحقیقات انجام شده این مسئله را مطرح می کنند که دارو های تعدیل کننده بیماری مانند"اینتر فرونها "ممکن است از پیشرفت این اختلال بکاهند.و داروهای دیگری از قبیل مهارکننده های مانند دونپزیل و ریواستیگمین نیز در این زمینه بکار می روند اما تاکنون شواهد محکمی مبنی بر اثربخشی آنها در بدست نیامده است.

اعتصام عنوان کرد: تاکنون مداخلات مختلفی برای بازتوانی ذهنی بیماران انجام شده است. این راهکارها شامل تمرینات شناختی با یا بدون استفاده از برنامه های رایانه ای ،آموزش کاربرد وسایل و روشهای کمک حافظه ، آموزش مهارتهای ارتباطی، تمرینات فیزیکی و رویکرد های شناختی - رفتاری مانند آموزش روشهای حل مسئله، بهبود توانایی های انطباق و شیوه های خود مدیریتی بوده است.

وی ادامه داد: بسیاری از برنامه های بازتوانی ذهنی در مراکز درمانی تحت نظر متخصصین صورت می گیرد لذا مشکلاتی مانند تعمیم مهارتهای یادگیری شده ، میزان دسترسی همگانی به آنها، زمان محدود آموزش و یادگیری، و بهره وری هزینه همراه با اجرای این برنامه ها وجود دارد. برنامه های فردی در محیط خانه برای افراد می تواند با مزایایی مانند زمان بیشتر یادگیری در محیطی آشناتر و واقع گرایانه تر و هزینه پایین تر همراه باشد.



در حال حاضر در مرکز تحقیقات بیمارستان سینا طرحی تحقیقاتی با استفاده از تمرینات شناختی رایانه ای در حال انجام است. همچنین مجموعه ای از تمرینات شناختی برای انجام در خانه طراحی شده که در حال آماده سازی نهایی برای ارزیابی میزان کارآمدی آن در بیماران ام اس است.

نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از 11 تا 12 آبان ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می شود.