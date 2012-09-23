حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: انتشار این فیلم به دلیل دشمنی با اسلام بود و همچنان هم ادامه خواهد یافت.

وی گفت: پیروزی هایی که در این روزها برای ایران رخ داده است که مهمترین آن برگزاری اجلاس غیر متعهدها در ایران بوده است دشمنان را آشفته کرده است.



دشمنان با انتشار این فیلم برائت خود را از مسلمانان نشان دادند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان اسلام در پشت پرده این فیلم برائت خود را از مسلمانان نشان دادند.



وی گفت: در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که با مسلمانان دشمنی داشته اند که تعداد قابل توجهی از آنها در آمریکا حضور دارند و مردم را علیه اسلام تحریک می کنند و این فیلم نیز با پشتیبانی آنها منتشر شده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمنان با اصل اسلام مخالفند افزود: آنها بیشتر از اینکه در ایران با انرژی اتمی مخالف باشند با اصل اسلام مخالف هستند.



وی گفت: حرکت پر جوش مسلمانان در سراسر جهان در اعتراض به انتشار فیلم موهن علیه پیامبر(ص) سیلی محکمی بر دهان دشمنان خواهد زد به گونه‌ای که دیگر جرأت اهانت به اسلام و پیامبر اسلام(ص) را نداشته باشند.



حجت الاسلام آشتیانی با اشاره به تاثیر بسیار زیاد بیداری اسلامی در رفتارهای دشمنان افزود: مسلمانان بیدارند و با عشقی که به پیامبر اسلام(ص) دارند در مقابل انتشار این فیلم ایستادگی می کنند.



وی بیان کرد: مسلمانان برای دفاع از مقدسات خود قدرتمندانه ایستادگی می کنند و نباید کوتاه بیایند زیرا در غیر این صورت به اقدامات زشت و پلید خود ادامه خواهند داد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: هر جا مسلمانان در برابر دشمنان ایستاده اند دشمن عقب نشینی کرده است اما ضعف مسلمانان آنها را جسور تر می سازد.



وی با اشاره به نگرانی دشمنان و آمریکا از پیشرفت ایران افزود: زمانی که دشمنان مشاهده می کنند که پشتوانه همه کشورهایی که در آنها بیداری اسلامی رخ داده است ایران است به توهین به مقدسات ایرانیان که اسلام است می پردازند.