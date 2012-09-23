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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

آزاد:

فیلم های مقاومت و دفاع مقدس در تایباد اکران می شود

فیلم های مقاومت و دفاع مقدس در تایباد اکران می شود

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد از اکران فیلم های دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در این شهرستان مرزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: فیلم های دوازدهمین جشنواره بین المللی مقاومت از اول مهر تا سوم مهرماه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سیانس از ساعت 17 به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع دفاع مقدس و جایگاه آن در بین مردم از اهمیت ویژه برخوردار است افزود: اجرای این طرح از برکات و دستاوردهای وسیعی برخودار خواهد .

وی افزود: فیلم های قلادهای طلا، ژنرال، گلوگاه شیطان، لحظه گمشده و شهر بانو در شهرستان تایباد اکران خواهد شد.

وی بیان داشت: برگزاری این جشنواره در تایباد با همکاری کانون بسیج هنرمندان، گروه مستند نگاه نو و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد است.

کد مطلب 1702744

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