فیلم های مقاومت و دفاع مقدس در تایباد اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: فیلم های دوازدهمین جشنواره بین المللی مقاومت از اول مهر تا سوم مهرماه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سیانس از ساعت 17 به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع دفاع مقدس و جایگاه آن در بین مردم از اهمیت ویژه برخوردار است افزود: اجرای این طرح از برکات و دستاوردهای وسیعی برخودار خواهد .

وی افزود: فیلم های قلادهای طلا، ژنرال، گلوگاه شیطان، لحظه گمشده و شهر بانو در شهرستان تایباد اکران خواهد شد.

وی بیان داشت: برگزاری این جشنواره در تایباد با همکاری کانون بسیج هنرمندان، گروه مستند نگاه نو و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد است.