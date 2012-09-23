ووشوکار زنجانی صاحب گردن ‌آویز برنز جهان شد/ هدیه شهرداری به مدارس زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی چهارمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی ماکائو در حال برگزاری است، ورزشکار زنجانی در بخش ساندا توانست با قرار گرفتن بر سکوی سومی این رقابتها، مدال برنز را تصاحب کند.
جواد کرمی، ملیپوش زنجانی وزن منهای 70 کیلوگرم که در بازی اول خود در برابر حریفی از ترکیه به برتری دست یافته بود، در دومین دیدار به مصاف سانداکاری از کرهجنوبی رفت و توانست این حریف را نیز در دو راند متوالی از پیش رو برداشته و به مرحله نیمهنهایی این وزن راه یابد.
ملیپوش زنجانی حاضر در چهارمین دوره رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان جهان در دیدار نیمهنهایی به مصاف ورزشکاری از کشور ویتنام رفت و در یک دیدار نزدیک و در حالی که راند اول را از نماینده ویتنامی برده بود، در ادامه دو راند دیگر را واگذار کرد و به مدال برنز دست یافت که این نشان هشتمین مدال کاروان ورزشی ایران در این مسابقات محسوب میشود.
چهارمین دوره رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان جهان در حالی امروز به پایان میرسد که جواد کرمی در وزن منهای 70 کیلوگرم بخش ساندا به همراه محمد حسینی و امیرحسین سلطانی بخش تالو، سه ورزشکار زنجانی حاضر در این رقابتها هستند که هدایت تیمملی ووشوی ایران در بخش ساندا بر عهده رامین موحدنیا و هدایت تیمملی تالو نیز بر عهده غفار امانی هر دو از زنجان میباشد.
اهدای 70 گلدان گل آپارتمانی به مدارس زنجان توسط شهرداری
به مناسبت آغاز فصل علم و دانش تعداد 70 گلدان گل آپارتمانی توسط شهرداری زنجان به مدارس اهدا شد.
همزمان با بازگشایی مدارس شهردار زنجان، معاونین، مدیران مناطق، مدیران عامل سازمانهای شهرداری با حضور در 30 مدرسه زنجان ضمن تبریک فرا رسیدن بهار علم و دانش به فرهنگیان و دانشآموزان، تعداد 70 گلدان گل آپارتمانی به این مدارس اهدا کردند.
شهرداری زنجان علاوه بر این، اقدامات ویژه و فعالیتهای گستردهای نیز به مناسبت بازگشایی مدارس و فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت انجام داده است.
انجام فعالیتهای عمرانی شامل آسفالت معابر، زیباسازی سطح شهر به ویژه دیوار مدارس، خط کشی محوری و عرضی مقابل مدارس، تهیه و نصب مبلمان، اصلاح و ایجاد فضای سبز، اختصاص اتوبوسهای ویژه و افزایش سرویس دهی اتوبوسها، افزایش تعداد تاکسیها در سطح معابر و تاکید بر ارائه سرویس مطلوبتر به تمامی دانشآموزان و دانشجویان، تاکید بر تنظیف به موقع مقابل مدارس و مکانهای آموزشی، شستشوی معابر، آموزش و توصیههای ایمنی در سطح کلان از جمله اقدامات شهرداری زنجان به مناسبت آغاز بهار علم و دانش بوده است
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